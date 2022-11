Kurz vor WM-Start stellt Katar „alles komplett auf den Kopf“ – Fans besorgt

Der mit einem Mit einem Symbol oder Unterstrich gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn ein Kauf getätigt wird, erhalten wir einen Kommission – ohne Mehrkosten für Sie! Mehr Info

48 Stunden vor WM-Start setzt sich Gastgeber Katar noch durch: Rund um die Stadien wird kein Alkohol verkauft. Entgegen der Kritik und Sponsoring-Interessen kippte das Emirat am Freitag die mit dem Weltverband Fifa vereinbarte Kompromisslösung, die Verkäufe zumindest im Umfeld der acht Arenen ermöglicht hätte.

Die FIFA wird weiterhin für ein „angenehmes, respektvolles und befriedigendes“ Stadionerlebnis sorgen. Biersponsor Budweiser schrieb am Mittag auf Twitter: „Tja, das ist schade“ – und löschte den Tweet wenig später.

Fans kritisieren in Katar „völligen Mangel an Kommunikation und Klarheit“.

Kurz vor dem WM-Eröffnungsspiel am Sonntag müssen sich die Fans noch einmal umstellen. Mitte August wurde das Eröffnungsspiel überraschend um einen Tag vorgezogen – was der FIFA Berichten zufolge nur bedingt gefiel. Beide verweisen auf verschobene Machtverhältnisse zwischen dem Weltverband und den WM-Organisatoren: Brasilien hatte vor der WM 2014 ein generelles Alkoholverbot in den Stadien als Garantie für die Fifa gekippt.

Alkoholfreies Bier wird weiterhin in und um die Stadien in Katar verkauft, und Fans können alkoholische Getränke unter anderem beim offiziellen Fanfest in der Hauptstadt Doha konsumieren. Wie in dem streng islamischen Land außerhalb der WM üblich, werden die Preise um die 15 Euro liegen.