Kurz vor der Verlängerung twitterte US-Journalist Grant Wahl ü

Der renommierte US-Sportjournalist Grant Wahl ist im Viertelfinale zwischen Argentinien und den Niederlanden bei der WM in Katar gestorben.

Verschiedene US-Reporter, die in der Nähe des 48-Jährigen saßen, sagten, Wahl sei am Freitagabend während der Verlängerung im Lusail-Stadion von Doha auf der Medientribüne zusammengebrochen und könne nicht wiederbelebt werden. Seine Frau Celine Gounder schrieb auf Twitter, sie sei völlig geschockt. Der US-Fußballverband teilte auf seinem Twitter-Account mit: „Die gesamte US-Fußballfamilie ist untröstlich, als wir vom Verlust von Grant Wahl erfahren haben.“

Wahl war zum achten Mal Reporter bei einer Fußball-WM. Laut der Nachrichtenagentur AP schrieb er am Montag, er sei in einem Krankenhaus gewesen, weil sein Körper ihn im Stich gelassen habe. „Drei Wochen mit wenig Schlaf, viel Stress und viel Arbeit können einem das antun“, schrieb Wahl. Er hatte kein Covid. Im Krankenhaus wurde ihm gesagt, dass er wahrscheinlich eine Bronchitis habe. „Sie haben mir ein Antibiotikum und einen starken Hustensaft gegeben und ein paar Stunden später geht es mir etwas besser. Aber trotzdem: nicht gut.“ Wahl hatte unter anderem für „Sports Illustrated“ und den Sender CBS gearbeitet.

Fifa-Präsident Gianni Infantino habe auf Wahls Tod mit „Unglauben und großer Trauer“ reagiert. „Seine Liebe zum Fußball war immens“, schrieb Infantino am Samstagmorgen in einer Erklärung. „Im Namen der FIFA und der Fußballgemeinschaft sprechen wir seiner Frau, seiner Familie und seinen Freunden in dieser schwierigen Zeit unser aufrichtiges Beileid aus.“

Auch das Beileid der US-Regierung

Auch die US-Regierung sprach Wahls Familie ihr Beileid aus. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, schrieb auf Twitter, dass wir mit großer Trauer von Wahls Tod erfahren haben. „Wir arbeiten mit hochrangigen katarischen Beamten zusammen, um sicherzustellen, dass die Wünsche seiner Familie so schnell wie möglich erfüllt werden.“

Wahl selbst hatte kurz vor der Verlängerung über den 2:2-Ausgleich des Niederländers getwittert: „Ein unglaubliches Tor nach einer Standardsituation.“ Die Argentinier gewannen schließlich nach einem spannenden Spiel mit 4:3 im Elfmeterschießen.

Wahl sagte, er sei vor dem Vorrundenspiel zwischen den USA und Wales am 21. November 25 Minuten lang von Sicherheitskräften festgenommen worden, weil er ein regenbogenfarbenes T-Shirt getragen hatte, um seine Unterstützung für die LGBTQI*-Community zu zeigen. LGBT ist die englische Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Jeder Buchstabe repräsentiert die eigene Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung. Homosexualität ist in Katar illegal und kann mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden.