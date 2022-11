Kurz vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar, dem

„Infantino soll ersetzt werden“, sagte Fraktionschef Dirk Wiese der „Rheinischen Post“ (Mittwochsausgabe). Fußball ist nicht unpolitisch und steht für Werte.

„Aber die Fifa selbst schon lange nicht mehr“, sagte Wiese. Die Entscheidung des Verbandes, das Tragen der „One Love“-Kapitänsbinde bei der WM zu verbieten, „entspreche zwar der Satzung, sei aber dennoch ein Zeichen von Offenheit und Toleranz“, sagte Wiese. „Es ist sehr bedauerlich, dass dieser Streit wieder einmal auf dem Rücken der Athleten ausgetragen wird.“ Viele der aktuell kritisierten Punkte hätten auch für die WM 2018 in Russland zugetroffen. „Jeder muss jetzt selbst entscheiden, ob er sich ein WM-Spiel anschaut“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Nach dem Verbot der sogenannten „One Love“-Kapitänsbinde bei der WM in Katar durch den Weltverband FIFA gerät auch der DFB zunehmend unter Druck. Unter anderem kündigte der Handelskonzern Rewe am Dienstag an, seinen Partnerschaftsvertrag mit dem DFB mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Allerdings war schon vor der WM klar, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Kritik wurde auch von mehreren ehemaligen Spielern und Politikern geäußert, dass der DFB vor der Fifa „eingeknickt“ sei.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH