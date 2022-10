Kurz nach US-Manöver: Nordkorea feuert erneut Raketen ab

Stand: 08.10.2022 21:10 Uhr

Nordkorea hat zum siebten Mal innerhalb von 14 Tagen Raketentests durchgeführt. Nach Angaben Südkoreas wurden zwei ballistische Raketen in östlicher Richtung abgefeuert. Der Start erfolgte wenige Stunden nach dem Ende eines US-Manövers.

Nordkorea hat seine Reihe von Raketentests fortgesetzt. Zwei ballistische Kurzstreckenraketen landeten im Abstand von 10 Minuten in Gewässern östlich der koreanischen Halbinsel, teilte der Generalstab mit, gab aber keine weiteren Einzelheiten bekannt.

Die japanische Regierung sagte auch, Nordkorea habe möglicherweise ballistische Raketen getestet. Demnach sei außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans eine Rakete ins Meer gestürzt. Die japanische Küstenwache habe noch keine Berichte über Schäden an japanischen Schiffen erhalten, berichtete der staatliche Sender NHK.

Mittelstreckenrakete auf die japanischen Inseln

Der jüngste Raketenstart am Sonntag (Ortszeit) erfolgte nur wenige Stunden nach dem Ende eines Seemanövers südkoreanischer und US-amerikanischer Streitkräfte. Auch der Atomflugzeugträger USS Ronald Reagan nahm an der Militärübung teil.

Es ist das siebte Mal in den vergangenen zwei Wochen, dass Nordkorea trotz heftiger Proteste Raketentests durchführt. Am Dienstag ließ das Land zudem erstmals seit fünf Jahren wieder eine Mittelstreckenrakete über den japanischen Archipel fliegen. Die Regierung in Tokio hatte ihre Bürger in zwei nördlichen Regionen aufgerufen, Schutz in Gebäuden oder Kellern zu suchen.

Die Luftfahrtbehörde in Pjöngjang begründete die Raketenstarts mit einer Notwehrmaßnahme gegenüber den USA. Diese würden laut einer Mitteilung der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA keine Gefahr für die unmittelbaren Nachbarn der Region darstellen.

US-Sanktionen gegen Unterstützer

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test ballistischer Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können. Die USA haben auch Sanktionen gegen drei Unternehmen und zwei Einzelpersonen verhängt, die dem isolierten Land angeblich geholfen haben, Treibstoff zu bekommen.

Dabei sagte das US-Außenministerium, es unterstütze direkt die Entwicklung der Waffenprogramme und des Militärs Nordkoreas. Konkret geht es um illegale Schiff-zu-Schiff-Überführungen, mit denen Einfuhrbeschränkungen nach Nordkorea umgangen worden sein sollen.

Vermögen eingefroren

Die neuen Sanktionen richten sich gegen Personen und Unternehmen aus Singapur, Taiwan und den Marshallinseln. Alle Vermögenswerte in den USA werden eingefroren. US-Bürgern ist es untersagt, mit ihnen Geschäfte zu machen. Nordkorea hat dieses Jahr ballistische Raketen in einem „beispiellosen Tempo, Ausmaß und Umfang“ abgefeuert, sagte US-Außenminister Antony Blinken in einer Erklärung.