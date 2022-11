Kurz nach der FTX-Pleite: Auch die Kryptobank BlockFi ist zahlungsunfähig

Nach dem spektakulären Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX meldet nun auch die auf virtuelle Zahlungsmittel spezialisierte US-Bank BlockFi Insolvenz an. Die Insolvenz von FTX hatte die Kryptowelt bereits schwer erschüttert.

Nach der Pleite der Kryptowährungsplattform FTX hat auch der Krypto-Kreditgeber BlockFi in den USA Insolvenz angemeldet. Der Schritt soll eine „umfassende Umstrukturierung ermöglichen, die den Wert für alle Kunden und andere Interessengruppen maximiert“, sagte BlockFi. Der Kreditgeber für digitale Währungen sagt, er wolle sich darauf konzentrieren, ihm geschuldetes Geld zurückzubekommen.

Das 2017 gegründete Unternehmen geriet dieses Jahr aufgrund von Kursverlusten bei Kryptowährungen in Schwierigkeiten. FTX bot BlockFi dann im Sommer einen Kredit in Höhe von 400 Millionen Dollar an, um es vor dem Bankrott zu bewahren. Vor zweieinhalb Wochen hat FTX jedoch selbst Insolvenz angemeldet. Infolgedessen musste BlockFi die meisten seiner Aktivitäten vorübergehend einstellen. Die Pleite von FTX hatte die Kryptowelt schwer erschüttert und den Kurs mehrerer digitaler Währungen wie Bitcoin zum Einsturz gebracht.

Inzwischen werden immer mehr Details über das fragwürdige Finanzgebaren des lange als Krypto-Wunderkind gefeierten FTX-Gründers Sam Bankman-Fried bekannt. In einem Gerichtsdokument prangerte der neu eingesetzte FTX-Chef John Ray eine unzureichende Aufsicht, fehlende oder nicht vertrauenswürdige Finanzunterlagen und eine „möglicherweise beeinträchtigte“ Unternehmensführung an. Der ebenfalls von Bankman-Fried gegründete Investmentfonds Alameda Research hatte im Zuge dubioser Finanztransaktionen in von FTX ausgegebene Kryptowährungen investiert.

Die FTX-Pleite fordert nun auch die Politik auf den Plan. Das US-Repräsentantenhaus plant eine Anhörung zu diesem Thema. Neben Bankman-Fried sollen auch Vertreter von Konkurrenten wie Binance gehört werden. Auch in Europa schrillen die Alarmglocken. Laut EZB-Ratsmitglied Pablo Hernandez de Cos zeigt der Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX die Gefahren, die mit solchen Kryptowährungen verbunden sind. „Wir hoffen, dass die jüngsten Ereignisse das Bewusstsein der Bürger für die mit diesen Kryptoanlagen verbundenen Risiken schärfen werden“, sagte das Mitglied des EZB-Rates.