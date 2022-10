Kurz nach dem Deal mit Musk explodieren rassistische Posts auf Twitter

In den Stunden nach der Twitter-Übernahme von Tesla-CEO Elon Musk ist die Zahl der rassistischen Beleidigungen, extremistischen Botschaften und Nazi-Memes auf der Plattform sprunghaft angestiegen. Das berichtet die US-Zeitung „Washington Post“ nach einer Analyse des sozialen Netzwerks. Diese Entwicklungen lassen Befürchtungen aufkommen, dass die Übernahme von Musk eine neue Welle des Online-Hasses auslösen könnte. Denn der Tesla-Chef hatte mehrfach deutlich gemacht, dass er für uneingeschränkte Meinungsfreiheit auf der nun ihm gehörenden Plattform eintrete.

„Elon kontrolliert jetzt Twitter. Her mit den rassistischen Beleidigungen“

Kurz nach der Übernahme wurden massenhaft rassistische Beleidigungen gepostet. „Elon kontrolliert jetzt Twitter“, heißt es in einem Account. „Geben Sie mir die rassistischen Beleidigungen“, hieß es. Die Nutzung des N-Wortes in der Twitter-App stieg in den 12 Stunden nach Musks Deal um fast 500 Prozent. Dies wurde vom Network Contagion Research Institute analysiert. „Ich habe gehört, dass es hier einige Änderungen gegeben hat“, postete ein Benutzer, der eine Videomontage twitterte, die Nazideutschland verherrlichte. Antisemitische Memes und Nazi-Hakenkreuze erhielten teilweise Hunderte von Likes. Der Analyse zufolge nahmen auch frauenfeindliche und Anti-LGBTQ-Nachrichten zu.

Musk hatte sich zuvor als „Absolutist der Meinungsfreiheit“ präsentiert. Wesentliche inhaltliche Entscheidungen würden erst getroffen, wenn ein neuer „Moderationsrat“ gebildet werde, sagte der Tesla-Chef am Freitag. Paul M. Barrett, stellvertretender Direktor des Zentrums für Wirtschaft und Menschenrechte der New York University, sagte, ein solcher Rat würde unter Musk wegen seiner „notorisch unberechenbaren und rechthaberischen Persönlichkeit“ noch mehr Skepsis hervorrufen.