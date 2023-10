tz Welt

Aus: Giorgia Grimaldi

Auf Instagram teilt der Komiker ein Video aus seinem Krankenhausbett. Seine Gemeinde vermutet das Schlimmste.

„Feelings“, der Podcast, mit dem Kurt Krömer den Deutschen Podcastpreis gewann, erscheint eigentlich jeden Donnerstag. Doch die Fans hatten berechtigte Zweifel, ob es diese Woche eine neue Folge geben würde. Der Komiker hat letzten Mittwoch, den 11. Oktober 2023, ein Video auf Instagram geteilt, scheinbar direkt aus seinem Krankenhausbett.

Kurt Krömer: „Der Podcast heißt Gefühle, nicht Fieber“

Doch Krömer beruhigte die Fans ironisch. Nein, er sei „nicht krank“ und habe kein Fieber und „Nein, Gefühle seien nicht aufgehoben“. „Es sind immer andere Menschen, die krank sind“, schreibt er unter das Instagram-Video.

Instagram-Nutzer reagieren humorvoll und diagnostizieren „Männergrippe“. „Ich hoffe, du hast dein Testament gemacht. Haben Sie bereits ein Spendenkonto eingerichtet? Bleiben Sie dran“, schrieb ihm jemand.

„Du bist so mutig“, schreibt ein anderer. „Ich habe selten einen Mann gesehen, der trotz einer Erkältung einen so starken Willen hat, nichts aufzugeben.“

Manche fragen sich auch, was er in dem Video im Mund hat und vermuten einen „kolrabistischen Stock“. Andere glauben, dass selbst eine schlimme Erkältung Krömer, der kürzlich seine Teilnahme am LOL-Weihnachtsspecial angekündigt hat, nicht vom Rauchen abhält.

Doch Krömer scheint nicht der Einzige mit einer Männererkältung zu sein. Auf TikTok kursieren zahlreiche Videos dazu. BuzzFeed Nachrichten Deutschland hat die lustigsten Takes für Sie gesammelt.

Sind Sie wie der Feelings-Moderator krank und brauchen Ablenkung?