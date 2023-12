Kurioser Ulreich-Vorfall met Schiedsrichterin Frappart

tz Sport FC Bayern

van: Florian Schimak

Schiedsrichterin Stéphanie Frappart staat na de torlosen Remis des FC Bayern in Kopenhagen in Focus. Auch Sven Ulreich heeft zo’n Szene mit der Französin gezien.

München – Persoonlijk is daar geen basis voor, kunt u tegen uzelf zeggen.

De eerste dienstdag was de dag van het vertrek van Sven Ulreich bij FC Bayern tot 2025. Gemeinsam met Manuel Neuer werd 35 jaar lang geboren, evenals het Torhüter-Duo tijdens opnamesessies. Seine Zukunft is nog steeds vrij.

Geboortedatum: 3. augustus 1988 (35 jaar) Verein: FC Bayern München Positie: Torhüter Marktwert: 700.000 euro (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern met torlosem Remis in Kopenhagen: Sven Ulreich sieht Gelb auf der Bank

En tijdens het spelen met FC Kopenhagen in de Champions League (0:0) waren de sportieve activiteiten voor het team uit München schaars, maar ze waren als groepsster voorbereid op de kwalificatie voor de Achtelfinale.

Ulreich holte sich in der 73. Minute trotzdem de Gelbe Karte ab. Wegen Meckerns. Als ersatzkeeper op de oever.

„Mache mi nicht zum Affen vor ihr“: Ulreich beschwert ich über Schiedsrichterin Frappart

Het was de oorlog die Szene daher schon. Ulreich, der nicht das eerste Mal in seiner Karriere mit Gelb auf der Bank verwaarloosde wurde, hatte sich lauthals beim Vierten Offizieellen Bastien Dechepy über aine Aktion beschwert, weshalb ihm Schiedsrichterin Stéphanie Frappart the Yellow Cardboard zei wolllte. Alles wat je ziet is de FCB-doelman en daar kun je bij de Bank van genieten.

“Ik ben niet blij, omdat ik niet gelukkig ben, daarom ben ik hier”, schilderde Ulreich in reactie op de scène in de Mixed Zone van de Allianz Arena: “Ik ben er niet blij mee, zo ben ik er over voelen.” . Kurz nestelt Frappart gar an ihrer Gesäßtasche, we kunnen de Rote Karte versteckten. Je woont daar en bent gelukkig met je vrienden in Gelb.

Sven Ulreich sah in der 73. Minute de Gelbe Karte. © IMAGO/Markus Fischer

Stéphanie Frappart im Fokus: Schiedsrichterin zegt Sven Ulreich van de Bank Gelb

“Als je van de Gelbe Card kunt genieten, is dat prima en goed, maar ik zal er blij mee zijn en je er voor bedanken. Dat is ook niet het geval“, aldus de Beierse doelman met weinig inzicht in de actie van de schietdirecteur.

Over het algemeen komt er een einde aan het onpartijdige overleg en de ‘eine sehr, sehr durchwachsene Leistung’. 70 minuten lang is het feest tussen FC Bayern en Kopenhagen heel bijzonder. In het gebladerte zijn deze 39 jaar verstreken sinds er een lijn was en ze allebei van elkaar gescheiden waren.

Allerdings, dus Ulreich, nicht bij de vermeintlichen Elfmeterentscheidung in der 90. Minute, die nach VAR-Prüfung von Frappart zurückgenommen. “Ik was blij, ik had met twee Elfmeters kunnen leven”, zei de Hoeder: “De Handelfmeter is geen slechte man, de Muss-man is niet geboren.”

Ulreich über Schiri-Gespann: “Sehr, sehr durchwachsene Leistung”

Jullie moeten allemaal niet het hele Schiedsrichter-Team bekritiseren. „Ik ben een team, wij zijn mijn eerste team, ook in de Bundesliga. Dat is een geweldig team, waar ze überhaupt kunnen blijven.“ Op het speelveld kijken ze vaak naar het uitzicht en kunnen ze zowel op het perron als op de Schiedsrichter dingen zien. We zullen altijd trots zijn op Ulreich, want „dat is niet het geval, er is geen Kommando“. Dat is normaal, zo opgewonden.

Zum Abschluss zegener Schelte zorgt voor Ulreich dann maar noch voor Lacher. Van de Frage eines Kollegen, auf Welcher Sprache daar in de Champions League met de vier officials, zei Ulreich: “Auf Schwäbisch” – en versschwand aus de Katakomben der Arena. (smk)

Vanuit de Allianz Arena meldt Florian Schimak