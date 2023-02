Wer hat für wen gestimmt? Die Stimmabgabe bei der Weltfußballer-Wahl is vaak een politiek. Die Duitse Stimmen von Hansi Flick en Manuel Neuer krijgen een Sieger Lionel Messi en een andere Münchner Bekannten. Von nationaler Verbundenheit is das Wahlverhalten der Franzosen gekrägt.

Bundestrainer Hansi Flick en derzeit verletzte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer heeft bij de FIFA-Wahl zum Weltfußballer für Superstar Lionel Messi gestimmt. Als je uit de Wahllisten komt, die der Weltverband kurz nach der Kür am späten Montagabend in Parijs complett veröffentlichte. Stimmberechtigt bij de Auszeichnung van de beste Fußballers zonder de Nationaltrainers en Spielführern jedes een FIFA-Mitgliedslandes auch Fans en ausgewählte Journalisten.

Flick en Neuer hoeden met meerdere Kollegen drie Stimmen, met denen in der Rangfolge 5 en 3 Punkte sowie 1 Zähler vergeben. Toen Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain op Platz een nieuwe poging deed, zei de ehemalige Klub-Collegen Robert Lewandowski zich op de geschreven Rang. Auch Flick setzte de polnische Stürmer – de eerste keer in München trainierte – auf Platz drie, Zweiter wurde bij ihm der Kroate Luka Modric. Im Gesamtranking kamen Mbappé en Karim Benzema auf die Plätze achter Messi.

Franzosen setzen auf Franzosen

Das Wahlverhalten gleicht jedes Jahr een sportpolitikum. Messi stemde als Argentijnse Kapitän die überraschend für seinen Klub-Kollegen und Freund Neymar vor Mbappé und Benzema was. Bondscoach Lionel Scaloni wählte Messi voor Julian Alvarez en Luka Modric. De Franse Kapitän Hugo Lloris stimuleerde wiederum voor Mbappé voor Benzema en Messi. Dat zei bondscoach Didier Deschamps tegen Seine Punkte wie Lloris.

Voor Portugal stimmte nicht Messis langjarige Trophäen-Rivale Cristiano Ronaldo ab, de eerste keer dat Jahren nicht für das Finale genomineerde oorlog, sondern Verteidiger Pepe – en zwart für Mbappé, Modric en Benzema. Deutsche Fußballer werkt als trainer of kapitän onder de besten drie genannt. Bayern-Profi Sadio Mané en Jude Bellingham von Borussia Dortmund eindigden als enige Bundesliga-Profi’s met meer Stimmen.

Overraschende Ergebnisse aus Afrika

Manch ein Wahlberechtigter überraschte derweil mit seinen Einschätzungen. Stephane Sessegnon, Kapitän der Nationalmannschaft des Benin, ordnet Messi zum Beispiel gar nicht eerst onder de Top 3 ein. Dafür vergibt de kwaadaardige PSG-Profi die volledige Punktzahl en Mané is. Auch El-Fardou Ben Mohamed von den Komoren, Michael Olunga uit Kenia en Youssouf Oumarou uit Niger zien in Bayern München’s Stürmer Mané den Weltfußballer 2022. Selbiges verguld wenig überraschend auch für Manés Landsmann Kalidou Koulibaly.

Aber auch Weltstars seen in Messi nicht den Sieger der Wahl: Ägypten-Kapitän en Liverpool-Torjäger Mo Salah hat seine Top-Punktzahl and the Brasilianer Vinicius Junior von Real Madrid vergeben. Volg de Belg Kevin De Bruyne en Achraf Hakimi. Während Llyod Palun, Spielführer der Auswahl Gabuns, werd overweldigd door de Argentijnse Julian Álvarez van Manchester City setzt, Zaubert Sam Cox uit Guyana een Bundesliga-Star aus dem Hut, der in den kommenden Jahren sicher een grote Rolle bij de Wahl van de titel: Jude Bellingham van Borussia Dortmund. Van de 19-jarige BVB-Star die 18 jaar in de Top 3 stond, landde jedoch nu bij Cox sowie Südkoreas Ex-Nationaltrainer Michael Müller en Raoul Savoy, dem Coach der Zentralafrikanischen Republik, auf Rang eins.