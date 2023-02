CNN

De meeste Amerikanen voelen zich “aanzienlijk ongemakkelijk” bij het idee dat hun artsen kunstmatige intelligentie gebruiken om hun gezondheid te helpen beheersen, zo blijkt uit een nieuwe enquête, maar ze erkennen over het algemeen het potentieel van AI om medische fouten te verminderen en enkele van de problemen die artsen kunnen hebben met raciale vooroordelen te elimineren .

Kunstmatige intelligentie is de theorie en ontwikkeling van computerprogramma’s die problemen kunnen oplossen en taken kunnen uitvoeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is – machines die in wezen kunnen leren zoals mensen dat kunnen, op basis van de input die ze hebben gekregen.

U gebruikt waarschijnlijk al elke dag technologie die afhankelijk is van kunstmatige intelligentie zonder er zelfs maar bij na te denken.

Wanneer u bijvoorbeeld op Amazon winkelt, is het kunstmatige intelligentie die de site begeleidt om kattenspeelgoed aan te bevelen als u eerder kattenvoer hebt gekocht. AI kan ook helpen bij het ontgrendelen van je iPhone, het besturen van je Tesla, het beantwoorden van klantenservicevragen bij je bank en het aanbevelen van de volgende show om te binge op Netflix.

Amerikanen houden misschien van deze geïndividualiseerde diensten, maar als het gaat om AI en hun gezondheidszorg, is het voor velen misschien een digitale stap te ver.

Zestig procent van de Amerikanen die deelnamen aan een nieuw onderzoek van het Pew Research Center zei dat ze zich niet op hun gemak zouden voelen bij een zorgverlener die afhankelijk was van kunstmatige intelligentie om bijvoorbeeld een diagnose van hun ziekte te stellen of een behandeling aan te bevelen. Ongeveer 57% zei dat het gebruik van kunstmatige intelligentie hun relatie met hun provider zou verslechteren.

Slechts 38% was van mening dat het gebruik van AI om een ​​ziekte te diagnosticeren of een behandeling aan te bevelen tot betere gezondheidsresultaten zou leiden; 33% zei dat het tot slechtere resultaten zou leiden; en 27% zei dat het niet veel verschil zou maken.

Ongeveer 6 op de 10 Amerikanen zeiden dat ze niet zouden willen dat AI-gestuurde robots delen van hun operatie uitvoeren. Ze houden ook niet van het idee dat een chatbot met hen werkt aan hun geestelijke gezondheid; 79% zei dat ze niet zouden willen dat AI betrokken was bij hun geestelijke gezondheidszorg. Er is ook bezorgdheid over de beveiliging als het gaat om AI en medische dossiers.

“De bewustwording van AI is nog volop in ontwikkeling. Dus een dynamiek hier is dat het publiek niet erg bekend is met al deze technologieën. En dus als je het gebruik ervan beschouwt in een context die heel persoonlijk is, iets waar je eigen gezondheid op het spel staat, denk ik dat het idee dat mensen deze technologie nog steeds leren kennen, zeker een dynamiek is die in het spel is, “zei Alec Tyson, Pew’s associate director of research.

De bevindingen, die woensdag zijn vrijgegeven, zijn gebaseerd op een onderzoek onder 11.004 Amerikaanse volwassenen, uitgevoerd van 12 tot 18 december met behulp van het American Trends Panel van het centrum, een online enquêtegroep die is gerekruteerd door middel van willekeurige steekproeven van woonadressen in het hele land. Pew weegt de enquête om de demografische gegevens van de VS weer te geven, waaronder ras, geslacht, etniciteit, opleiding en lidmaatschap van een politieke partij.

De respondenten spraken hun bezorgdheid uit over de snelheid van de acceptatie van AI in gezondheid en geneeskunde. Amerikanen zouden er over het algemeen de voorkeur aan geven dat zorgverleners voorzichtig te werk gaan en de gevolgen van de adoptie van AI zorgvuldig overwegen, zei Tyson.

Maar ze zijn niet helemaal anti-AI als het gaat om gezondheidszorg. Ze vinden het prettig om het te gebruiken om bijvoorbeeld huidkanker op te sporen; 65% dacht dat het de nauwkeurigheid van een diagnose zou kunnen verbeteren. Sommige dermatologen onderzoeken al het gebruik van AI-technologie bij de diagnose van huidkanker, met beperkt succes.

Vier op de tien Amerikanen denken dat AI aanbieders ook kan helpen om minder fouten te maken, wat een serieus probleem is in de gezondheidszorg. Uit een onderzoek uit 2022 bleek dat medische fouten ongeveer 20 miljard dollar per jaar kosten en elk jaar tot ongeveer 100.000 doden leiden.

Sommige Amerikanen denken ook dat AI mogelijk meer eigen vermogen in het gezondheidszorgsysteem kan inbouwen.

Studies hebben aangetoond dat de meeste zorgverleners een of andere vorm van impliciete vooringenomenheid hebben, met een positievere houding ten opzichte van blanke patiënten en een negatieve houding ten opzichte van mensen van kleur, en dat zou hun besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Onder de deelnemers aan de enquête die begrepen dat dit soort vooringenomenheid bestaat, was de overheersende mening dat AI zou kunnen helpen bij het diagnosticeren van een ziekte of het aanbevelen van behandelingen, waardoor die beslissingen meer op gegevens worden gebaseerd.

Tyson zei dat wanneer mensen werd gevraagd om in hun eigen woorden te beschrijven hoe zij dachten dat AI zou helpen om vooringenomenheid te bestrijden, een deelnemer klassenvooroordelen aanhaalde: ze geloofden dat een AI-programma, in tegenstelling tot een menselijke leverancier, geen aannames zou doen over iemands gezondheid op basis van onderweg kleedden ze zich voor de afspraak.

“Dus dit is een gevoel dat AI neutraler of in ieder geval minder bevooroordeeld is dan mensen,” zei Tyson. AI wordt echter ontwikkeld met menselijke input, dus experts waarschuwen dat het niet altijd geheel onpartijdig is.

Pew’s eerdere onderzoeken over kunstmatige intelligentie hebben een algemene openheid voor AI gevonden, zei hij, vooral wanneer het wordt gebruikt om menselijke besluitvorming te vergroten in plaats van te vervangen.

“AI is slechts een onderdeel van het proces om een ​​mens te helpen een oordeel te vormen, daar is veel steun voor”, zei Tyson. “Minder voor AI om de uiteindelijke beslisser te zijn.”

Al jaren gebruiken radiologen AI om röntgenfoto’s en CT-scans te analyseren om kanker op te sporen en de diagnostische capaciteit te verbeteren. Ongeveer 30% van de radiologen gebruikt AI als onderdeel van hun praktijk, en dat aantal groeit, zo bleek uit een enquête – maar meer dan 90% in die enquête zei dat ze deze tools niet zouden vertrouwen voor autonoom gebruik.

Dr. Victor Tseng, een longarts en medisch directeur van het in Californië gevestigde Ansible Health, zei dat zijn praktijk een van de vele is die het AI-programma ChatGPT hebben verkend. Zijn groep heeft een commissie opgericht om het gebruik ervan te onderzoeken en de ethiek rond het gebruik ervan te bespreken, zodat de praktijk vangrails kan opzetten voordat het in de klinische praktijk wordt gebracht.

De groep van Tseng publiceerde deze maand een onderzoek waaruit bleek dat ChatGPT voldoende oefenvragen correct kon beantwoorden om te slagen voor het Amerikaanse Medical Licensing Examination.

Tseng zei dat hij niet gelooft dat AI ooit artsen zal vervangen, maar hij denkt dat technologie zoals ChatGPT de medische professie toegankelijker kan maken. Een arts kan ChatGPT bijvoorbeeld vragen ingewikkeld medisch jargon te vereenvoudigen, zodat iemand met een opleiding in de zevende klas het kan begrijpen.

“KI is hier. De deuren staan ​​open’, zei Tseng.

De bevindingen van het Pew-onderzoek suggereren dat de houding zou kunnen veranderen naarmate meer Amerikanen meer vertrouwd raken met kunstmatige intelligentie. Enquête-respondenten die meer bekend waren met een technologie, waren er meer voorstander van, maar deelden nog steeds de waarschuwing dat artsen te snel zouden kunnen handelen bij het toepassen ervan.

“Of je nu veel over AI hebt gehoord, weinig of misschien zelfs helemaal niets, al die segmenten van het publiek bevinden zich echt in dezelfde ruimte”, zei Tyson. “Ze weerspiegelen dit gevoel van voorzichtigheid om voorzichtig te willen zijn bij de acceptatie van AI in de gezondheidszorg.”