Kunstauktion: Unikate von Udo Lindenberg kommen unter den Hammer

Originalgemälde und Fotocollagen von Udo Lindenberg kommen in einem Hamburger Auktionshaus unter den Hammer. Die sieben Werke werden am Samstag an den Meistbietenden versteigert. Die Mindestgebote für die Unikate reichen laut Auktionshaus Stahl von 2.500 Euro für das Aquarell „Keine Panik“ bis 15.000 Euro für die Acryl-Mischtechnik „Reichstag“. Neben den Gemälden gibt es auch eine Collage aus Originalfotos, die Lindenberg teilweise selbst beschriftet hat. Auf einem davon liegt er nackt mit einer Frau am Strand in den Wellen.

Sämtliche Werke wurden von Privatpersonen aus Hamburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt – darunter auch aus dem Nachlass eines Freundes Lindenbergs. Die Stücke können bereits in dieser Woche im Auktionshaus Stahl besichtigt werden. Zuvor hatte die „Hamburger Wochen-Mopo“ darüber berichtet.

