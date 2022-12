Kunst spielt eine Schlüsselrolle bei der Wiederbelebung von Lockport. – Shaw Lokal

Steven Streit, der Bürgermeister von Lockport und ein Künstler, sagte, Geld allein werde eine Stadt nicht wiederbeleben.

Eine Stadt brauche auch die Energie und Genauigkeit, die die Kunst mit sich bringe, sagte Streit. Das sind die Gründe für viele von Lockports Projekten der letzten Jahre, alles von maßgeschneiderten Enten bis hin zu Poesie unter Unterführungen.

Ein Banddurchschnitt für zwei weitere wird am Samstag um 10:00 Uhr in der 222 E. 9th St. (westlicher Parkplatz) in Lockport stattfinden, und die Gemeinde ist eingeladen.

Lockport, White Oak Library District und das Komitee der Lockport Summer Art Series werden die Zeremonie zum Gedenken an zwei neue Wandgemälde und die Fertigstellung des StoryWalk auf dem Central Square abhalten. Anschließend gibt es Erfrischungen in der Turnhalle.

Streit, Absolvent des Art Institute of Chicago und Inhaber von Oh! Design Group, entwarf die Wandbilder.

Er wird auch Teil der Performance-Kunst am 14. Dezember für das monatliche Stories R Us-Event sein, das von Barbara Eberhard moderiert wird. Die Storytelling-Veranstaltung findet um 18:30 Uhr bei Nik and Ivy Brewing Co. in 1026 S. State St. in Lockport statt.

Amy Curtis erzählt am 19. Oktober 2022 bei Nik & Ivy Brewing in Lockport eine Geschichte. Die Veranstaltung Stories R Us findet monatlich statt. Gründerin und Gastgeberin ist die Künstlerin Barbara Eberhard. (Denise Unland)

„Ich erzähle gerne Geschichten“, sagt Streit. „Wer kandidiert für ein Amt und erzählt keine Geschichten?“

Streit sagte, seine Geschichte werde sich um eines von drei Themen drehen: eine gute Bürgermeistergeschichte, die im Stil der Marine oder der Elternschaft der 1970er Jahre dient.

„Meine Vermutung ist, dass sie eine Bürgermeistergeschichte wollen“, sagte Streit. „Das ist das einzig Einzigartige, was ich auf den Tisch bringe.“

Streit sagte, die Präsenz von Kunst mache einen Raum „cool und interessant“. Aus diesem Grund sucht Lockport nach Möglichkeiten, Künstlern dabei zu helfen, „ihre Talente, ihre Energien und ihre Leidenschaft auf die Neuentwicklung der Innenstadt zu konzentrieren“.

„Ich bin zu 100 % davon überzeugt, dass Design eine Rolle dabei spielt, einem Ort das Gefühl zu geben, dort sein zu wollen“, sagte Streit.

StoryWalk „verbindet die Freude am familienfreundlichen Lesen mit den Vorteilen, im Freien aktiv zu sein“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Lockport und des White Oak Library District. Besucher schlendern von Halter zu Halter, die die Seiten eines Kinderbuches halten. Die White Oak Library plant, das Buch viermal im Jahr zu wechseln und den aktuellen Titel auf ihrer Website zu veröffentlichen. „Little Elliot, Fall Friends“ von Mike Curato ist das derzeit ausgestellte Buch.

Im Jahr 2018 startete das Gaylord Building „unLOCK: Merging Art & Industry“, ein Projekt, bei dem 10 Künstler das industrielle Erbe von Lockport lobten, indem sie neue Kunstwerke schufen, die an verschiedenen Orten in Lockport installiert wurden.

. Sam Love aus Indiana zeigte die Ergebnisse des Lockport Poetry Project unter der Unterführung zwischen den Gebäuden Gaylord und Norton – mit Weizenpaste, damit die Worte sowohl den Elementen als auch dem Lauf der Zeit standhalten, sagte Love in einer Herald-News-Geschichte von 2018 .

Dazu gehörte das Lockport Poetry Project, das Kunst aus Poesie schuf. Sam Love aus Indiana zeigte die Ergebnisse unter der Unterführung zwischen den Gebäuden Gaylord und Norton – mit Weizenpaste, damit die Worte sowohl den Elementen als auch dem Lauf der Zeit standhalten, sagte Love in einer Herald-News-Geschichte von 2018.

Der Plainfield-Künstler John McDavit schuf ein Wandbild, das Abraham Lincolns Verbindung zum I&M-Kanal in der Lockport-Zweigstelle der White Oak Library zeigt, und lud die Gemeinde ein, ihm beim Malen zu helfen.

„Das Ziel dieses Programms ist es, Kunst als wirtschaftliches Entwicklungsinstrument zu nutzen, um Menschen in die Innenstadt zu locken, länger zu bleiben und daran teilzunehmen“, sagte Pam Owens, Direktorin des Gaylord Building, in der Herald-News-Geschichte 2018.

Owens sagte in der Geschichte, dass das Projekt durch ein Our Town-Stipendium in Höhe von 50.000 US-Dollar von der National Endowment of the Arts ermöglicht wurde.

Im Jahr 2020 unterstützte Lockport dann 20 seiner kleinen Unternehmen, die von der COVID-19-Pandemie negativ betroffen waren, mit seinem Programm „Keep Our Small Business Afloat“. Das Programm sammelte über 20 Unternehmenssponsoren etwa 60.000 US-Dollar und produzierte 20 maßgeschneiderte 36-Zoll-Enten.

Abgebildet sind Wendy Streit, Vorsitzende der Sommerkunstreihe von Lockport, und Bürgermeister Steve Streit, ebenfalls ehemaliger Kunstlehrer am Illinois Institute of Art. Sie posieren mit einer von zwei Enten, die bemalt wurden, um wie die traditionelle gelbe Gummiente auszusehen. Die anderen, maßgeschneiderten Enten werden derzeit ausgewählten Künstlern des Illinois State Museum zugewiesen. (Foto bereitgestellt)

Das Illinois State Museum in Lockport hat die Künstler ausgewählt. Die Enten wurden draußen an verschiedenen Orten rund um Lockport aufgestellt.

Wendy Streit, Ehefrau von Steve Streit und Vorsitzende der Sommerkunstreihe von Lockport im Jahr 2020, sagte in einer Herald-News-Geschichte von 2020, dass das Programm „Keep Our Small Business Afloat“ gezeigt habe, wie aus einer herausfordernden Situation etwas Gutes entstehen kann.

„Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir die Kunst nicht aus den Augen verlieren und welchen Einfluss sie auf eine Stadt haben – und wie sie sich auf eine Gemeinschaft auswirken“, sagte Wendy Streit.

Vor fünf Jahren ließ sich Steven Streit von den alten „Ghost Murals“ inspirieren – nostalgische Werbung an der Außenseite alter Gebäude, die „sehr amerikanisch“ sind, sagte er –, um drei grafische Wandbilder zu schaffen, die gerahmt und an drei verschiedenen Orten außerhalb des Staates platziert wurden Straße.

Die Wandbilder kombinierten Elemente von Lockport und seinen drei damaligen Sponsoren. Die Wandbilder zeigten Dellwood Park, ein Motorrad (eine Anspielung auf Onkel Richie’s Place, ein beliebter Ort für Motorradfans, sagte Steven Streit) und eine Frau aus dem 19. Jahrhundert mit einer „Hey, Shop Downtown“-Atmosphäre, sagte er.

Bettenhausen Automotive und Homer Tree Service sponserten die neuen Wandbilder. Der erste kombiniert einen Bettenhausen Chrysler Dodge Jeep RAM und eine Hommage an die Route 66. Der zweite behält das Motorradthema bei, sagte Steven Streit.

„Künstler und Designer haben eine Leidenschaft, die Aufregung und Energie bringt“, sagte Steven Streit. „Wenn Sie sich, besonders im ganzen Land, alte Gebäude in der Innenstadt aus dem 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts ansehen, die irgendwie müde und vernachlässigt sind – wie bringen Sie die Energie zurück? Ich denke, es muss nicht nur Geld geben, es hat mit Menschen zu tun und diese Menschen mitzubringen, die die Leidenschaft, die Energie und die Aufregung haben. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, Kunst und Performance mitzubringen, um diese Art von Revitalisierung und Wiederbelebung von Orten zu sehen.“

Informationen zu StoryWalk finden Sie unter kellogghubbard.org/storywalk.

Informationen zu Kunst und Kultur in Lockport finden Sie unter cityoflockport.net/200/Arts-Culture.