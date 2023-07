Die Abonnentenzahlen bei Netflix stiegen nach Beginn des umfassenden Vorgehens gegen die Weitergabe von Passwörtern deutlich an. Der Videostreaming-Riese gewann im zweiten Quartal 5,9 Millionen Abonnenten hinzu.

Netflix geht seit einigen Wochen unter anderem in Deutschland gegen Nutzer vor, die einen Account haushaltsübergreifend teilen. Dafür wird nun zusätzliches Geld fällig. Netflix setzt darauf, dass betroffene Nutzer lieber zahlen, als den Dienst zu kündigen. Netflix hat mittlerweile insgesamt 238,4 Millionen zahlende Kunden.

Diese Rechnung scheint bisher aufzugehen. Die Verkäufe seien nun in jeder Region höher als vor Beginn des Vorgehens gegen Passwort-Freerider, sagte Netflix nach Börsenschluss am Mittwoch in den USA. Insgesamt stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,7 Prozent auf knapp 8,2 Milliarden Dollar (rund 7,3 Milliarden Euro). Unterm Strich stand ein Gewinn von 1,49 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch schwarze Zahlen geschrieben worden waren (1,44 Milliarden US-Dollar).