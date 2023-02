Durch the Kurseinbruch von TerraUSD heeft de Kryptobank Voyager in de faillissementen geslagen. Een potentiële Käufer scheint mit Binance schnell gefunden. Deren Machenschaften kommen sowohl Börsenaufsicht als auch bei Finanzbehörden nicht gut an.

De US-Börsenaufsicht SEC en de New Yorker Finanzbehörde hebben een veto gekregen tegen de insolventie van de Kryptobank Voyager en de US-Tochter van het handelsplatform Binance. De deal kon de Gesetze über Angebot en Verkauf nicht registrierter Wertpapiere verstoßen, teilte die SEC mit.

Het New Yorkse Department of Financial Services (NYDFS) heeft de reputatie van Voyager Geschäfte met deugdelijke Währungen van Lizenz betrieben habe, die somitly illegale gewesen seien. Binance.US en der Anwalt der Kryptobörse waren für one commentar zunächst nicht zu erreichen. De SEC, die begin januari een idee hebben gekregen van de overkoepelende inzichten, hebben macht over het denken over de bescherming van de kennis van zaken. Het is niet duidelijk of Binance.US verbundene Unternehmen of Dritte auf die Gelder zugreifen konnten. Als het niet bekend is, kunnen de koppelingen niet plaatsvinden op het platform dat wordt overgedragen.

Vergangene Woche kan niet zijn geworden Interlagen en interne Mitteilungen die de Mutterkonzern Binance heimelijk Zugriff auf een konto van vermeintlich unabhängigen Tochter Binance.US. Als u meer dan honderd miljoen dollar heeft verdiend. Der Grund für die Überweisungen en die Eigentümer der Gelder blieben zunächst im Dunklen.

Binance.US geeft deze informatie weer als veraltet bezeichnet. Die weltgrößte Kryptobörse-hoed in meer Fällen Ärger mit den US-Behörden. Dus sie im Mittelpunkt einer Geldwäscheuntersuchung. Ze verboten de US-Behörden hun Unternehmen die Ausgabe hun eigenen, en de Dollar-Kurs gekoppeld aan Digitalwährung Binance USD. Als u deze als Wertpapier gebruikt, moet u zich registreren. Voyager-oorlog tijdens de Kurseinbruch der Kryptowährung TerraUSD im Frühjahr in de Pleite geschlittert.

Als een Stablecoin abstürzt

De SEC doet een beroep op Krypto-Entwickler en de seiner Firma Terraform Labs Betrug von Investors vor. Er zijn documenten van een Bundesgericht in het zuidelijke district van de staat New York. Der Beschuldigd heeft een betrügerisch systeem betrieben, dat is een marktverlangen van mindestens 40 Milliarden Dollar geführt habe, hieß es weiter in hun Schriftstück. Doe Kwon is een van de Zuid-Koreaanse Mitbegründer en chef-kok van Terraform Labs met Sitz in Singapore, de Muttergesellschaft van de gevestigde Stablecoin TerraUSD en de Kryptowährung Luna.

Als de SEC doordenkt dat de Beklagte met Strafen belegt wird, die unrechtmäßig erworbenen Gewinne zurückzahlen moss and er künftig keine Krypto-Geschäfte mehr tätigen darf. Die Kryptomärkte waren door de Kollaps van Cyber-Devise TerraUSD in mei 2022 massaal onder de Druck-geraten, nachdem de Stablecoin en de aanbetaling van een dollar. Als TerraUSD-versagte van het stabilisatiemechanisme, als Investeerders van Vertrauen in vrij handelbare Cyber-Devise Luna verloren. Als Terraform-oorlog de beste stellungnahme tot stand brengt.