Netflix hat sein Basisabonnement für 10 US-Dollar pro Monat aus seinem Angebot in den USA und Großbritannien gestrichen und gibt neuen oder wiederkehrenden Abonnenten eine Option weniger, werbefrei zu streamen. Die Preisstufe wurde von der Website entfernt und zeigt nur noch drei Optionen. Der Schritt erfolgt, nachdem der Streaming-Dienst Ende Juni den Basisplan in Kanada eingestellt hat.

Der Basisplan ohne Werbung beinhaltete mobile Downloads und die Möglichkeit, jeweils auf einem Gerät zu streamen. Im Vergleich zur neueren, werbebasierten Option bestand der einzige Unterschied im Preis und der mobilen Download-Funktion. Während seiner Gewinnmitteilung im April kündigte Netflix Änderungen am werbefinanzierten Plan an, der 7 US-Dollar pro Monat kostet und sich bei Kunden zum beliebtesten Angebot entwickelt hat. Das Unternehmen sagte, es werde Upgrades einführen, darunter 1080p-Videoqualität (eine Steigerung von 720p) und zwei gleichzeitige Streams.

Wenn Sie die Website von Netflix besuchen, werden die Tarife „Standard mit Werbung“ (7 $), „Standard“ (15,50 $) und „Premium“ (20 $) aufgeführt, mit einigen geringfügigen Änderungen an den Angeboten. Neue Mitglieder können sich nur für eines dieser drei Abonnements anmelden:

Netflix-Pläne in den USA Standardmäßig mit Werbung Standard Prämie Monatlicher Preis 7 $ 15,50 $ 20 $ Anzahl der Bildschirme, die Sie gleichzeitig ansehen können 2 2 4 Anzahl der Telefone oder Tablets, auf denen Sie Downloads durchführen können 0 2 6 HD verfügbar Ja Ja Ja Ultra HD verfügbar NEIN NEIN Ja

Laut Netflix können Personen, die bereits über den werbefreien Basic-Plan verfügen, diesen behalten, es sei denn, sie kündigen ihre Mitgliedschaft oder ändern das Abonnement.

In einer E-Mail an CNET hob ein Netflix-Sprecher die günstigen Preise für die werbebasierten Pläne des Streamers in den USA und im Vereinigten Königreich hervor und sagte, dass diese „niedriger als die der Konkurrenz seien und den Verbrauchern angesichts der Breite und Qualität unseres Katalogs einen großen Mehrwert bieten“.