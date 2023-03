Als je “pornoverslaving” googelt, krijg je honderden ogenschijnlijk gerenommeerde artikelen te zien over hoe je het probleem kunt aanpakken. Deze stukken, gepubliceerd op websites zoals MedScape, Medical News Today en Healthline, leggen de aandoening uit, adviseren hoe u hulp kunt krijgen en verzekeren u dat u niet de enige bent.

Daarnaast zijn er veel websites die zich uitsluitend inzetten voor het ondersteunen van mensen die lijden aan deze zogenaamde verslaving, zoals “NoFap” en “Your Brain on Porn”.

Wat echter merkwaardig is, is het feit dat, volgens alle psychologische classificatiekaders, een persoon niet echt klinisch verslaafd kan zijn aan pornografie. Noch seksverslaving noch pornoverslaving maken deel uit van de DSM, een classificatiesysteem voor psychische stoornissen door de American Psychiatric Association (APA), of de ICD, een soortgelijk systeem voor allerlei soorten ziekten, onderhouden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Maar als je het ooit zelf hebt meegemaakt of bij je partner hebt gezien, weet je: pornoconsumptie kan uit de hand lopen, tot het punt waarop het je relatie schaadt. Al die artikelen, websites en Youtube-bekentenissen kwamen tenslotte niet uit het niets. Dus wat is er eigenlijk aan de hand met deze zogenaamde pornoverslaving?

Sinds de komst van internet is porno meer dan ooit beschikbaar om te bekijken. Afbeelding: Stocks-MG/Zoonar/picture Alliance

Moraliteit compliceert

Volgens een artikel uit 2016 dook de term ‘pornoverslaving’ voor het eerst op eind jaren zeventig in de VS gepubliceerd in het tijdschrift Sexual Addiction and Compulsivity. Het was verbonden met de morele meerderheidsbeweging, een politieke organisatie die banden heeft met christelijk rechts en de Republikeinse Partij in de VS die geloofde in het promoten van wat zij ’traditionele gezinswaarden’ noemden. Bewegingsleiders waren van mening dat de consumptie van porno een bedreiging vormde voor een ‘puur’ huwelijk en daarmee voor deze waarden.

Pornoverslaving wordt vaak zelf gediagnosticeerd. Volgens Joshua Grubbs, een in Ohio gevestigde Bowling Green State University klinisch psycholoog en onderzoeker naar pornoverslaving, hangt het vaak af van hun morele overtuigingen over pornoconsumptie of iemand gelooft dat hij of zij een pornoverslaving heeft.

Grubbs noemt dit fenomeen “morele incongruentie” – degenen die denken dat porno moreel slecht is, maar ernaar blijven kijken, denken misschien dat ze een probleem hebben, zelfs een echte verslaving, hoewel hun consumptie volgens de meeste normen als normaal wordt beschouwd.

Voor deze mensen heeft porno geen invloed op hun leven zoals een klassieke verslaving hen zou beïnvloeden, en het probleem kan meer te maken hebben met schaamte en stigmatisering dan met iets dat als een daadwerkelijke afhankelijkheid kan worden beschouwd.

Pathologisering van seks

Een deel van het probleem met het opnemen van seks in verslavingskaders heeft te maken met het stigma waarin het gehuld is.

Morele oordelen bepalen vaak hoe sociaal aanvaardbaar seksueel verlangen eruit moet zien. Dit kan een rol spelen bij de ongepaste medische pathologisering van seksueel gedrag dat heel gewoon kan zijn ondanks dat het niet past bij de geaccepteerde normen.

Het beste voorbeeld hiervan is de pathologisering van homoseksualiteit. Tot het begin van de jaren zeventig werd homoseksualiteit in de VS beschouwd als een echte psychische aandoening, een categorisering die doordrenkt was van morele en religieuze stigma’s.

Stanford-psycholoog en voormalig drugsbeleidsadviseur van het Witte Huis van Obama, Keith Humphreys, vertelde DW dat wanneer hij probeert te begrijpen of iemands seksuele gedrag problemen veroorzaakt die door psychologen of psychiaters zouden moeten worden behandeld, hij een patiënt zal vragen: “Geniet je hier echt van? functioneren in je leven, of verstoort dit dingen die je moet doen, zoals je werk of je gezondheid? Vernietigt het je relaties met andere mensen?”

“Als geen van deze dingen waar is, zeggen we, oké, dan is het maar hoe je wilt leven, toch?” zei Humpreys. “Omdat er geen schade is. Totdat je die schade krijgt – schade aan de persoon, schade aan andere mensen – het hoort echt niet thuis in de geneeskunde. Dat is niet echt wat we zouden moeten doen. We zijn hier voor mensen die op de een of andere manier gehandicapt zijn, ziek, wat voor woord je ook wilt. We zijn hier niet om te oordelen, de morele opvattingen van mensen te heiligen.’

Voordat ze een verslaving diagnosticeren, proberen psychologen erachter te komen waar de problemen van hun patiënten met hun eigen seksuele gedrag liggen. Afbeelding: Christin Klose/dpa/foto alliantie

Afgezien van morele debatten, bestaat er onbeheerst seksueel gedrag

Echter, afgezien van morele vooroordelen en oordelen, bestaat er een buitensporig verlangen naar porno en seks en dit kan schade aanrichten, zijn psychologen het erover eens. Het kan dwangmatig worden en de banen en relaties van mensen in gevaar brengen.

In de loop van haar 30-jarige carrière heeft Isabella Hauser, hoogleraar psychiatrie en directeur van de polikliniek voor psychiatrie en psychotherapie in het Charite Universitair Ziekenhuis in Berlijn, twee patiënten behandeld voor seksverslaving. Ze hadden tot vijf keer per dag seks of keken naar porno, elke dag, wat hun relaties verstoorde en letterlijk hun penissen ruw wreef, zei ze.

Problemen met seksegerelateerde impulsbeheersing worden vaker waargenomen bij mannen, maar vrouwen kunnen ze ook ervaren.

Ondanks het overvloedige geklets over zogenaamde seksverslaafden – Harvey Weinstein beroemd geïdentificeerd als een in zijn juridische verdediging – is diepgaand onderzoek naar de alomtegenwoordigheid en oorzaken van dit probleem schaars. Behalve dat het in het algemeen moeilijk te bestuderen is, wordt onderzoek naar seks en porno niet goed gefinancierd en vormt stigma een grote barrière voor het vinden van deelnemers aan het onderzoek.

“We weten al duizenden jaren dat sommige mensen buitensporig en onbeheerst seksueel gedrag vertonen dat grote problemen in hun leven veroorzaakt”, zei Grubbs. “Of een buitensporig, dwangmatig, uit de hand gelopen gedragspatroon al dan niet een verslaving is, is een enigszins aparte vraag.”

Kunnen mensen verslaafd zijn aan meer dan drugs?

Traditioneel dachten experts alleen dat mensen verslaafd konden raken aan middelen. Maar in de jaren negentig begonnen psychologen aan te dringen op uitbreiding van classificatiesystemen met iets dat ‘gedragsverslavingen’ wordt genoemd – zogenaamde porno- of seksverslaving zou onder deze paraplu vallen.

Psychologen zeiden dat mensen gedragsmatig verslaafd kunnen raken aan het gebruik van internet, het spelen van videogames, seks, gokken, sporten, eten en winkelen.

Of deze problemen kunnen worden beschouwd als echte verslavingen of louter als stoornissen in de impulsbeheersing, is zeer bediscussieerd – er is geen duidelijke wetenschappelijke consensus.

Mensen die zichzelf als verslaafd aan porno beschouwen, zeggen dat het kijken naar porno problemen veroorzaakt in hun relaties. Afbeelding: YAY Images/IMAGO

“De volharding van een gedrag ondanks de gevolgen dat resulteert in een soort fysiologische afhankelijkheid – zo zou ik verslaving definiëren”, zei Grubbs. “Maar dat is niet een maatstaf die iedereen zou hanteren. Ik ken zeer goede onderzoekers die zouden zeggen dat afhankelijkheid er niet toe doet. Of ik ken andere onderzoekers die zouden zeggen: ‘Nou, nee, afhankelijkheid is het enige dat ertoe doet.’ Dit soort factoren zijn waziger dan mensen willen toegeven.”

Humphreys zei dat hij denkt dat impulsief gedrag pas in het verslavingsgebied sluipt als het echte schade toebrengt aan een persoon en anderen. De persoon die het probleem ervaart, zou kunnen denken: “Ik weet dat dit erg is, maar ik kan er maar niet mee stoppen.”

Classificatiesystemen zeggen niet veel voor de individuele zorg

Verslavingsexperts lijken zich niet al te veel zorgen te maken over het semantische debat over de vraag of dwangmatige pornoconsumptie, of hyperseksualiteit, of videogamen als echte verslavingen moet worden beschouwd of niet. Uiteindelijk, zo lijken ze te zeggen, doet het er eigenlijk niet toe.

Iedereen die voor dit artikel is geraadpleegd, was het erover eens dat deze problemen in sommige omstandigheden bestaan, zelfs als ze momenteel niet als verslaving worden erkend door psychologische classificatiesystemen.

Hoewel het moeilijk kan zijn om te zeggen dat iemand “verslaafd” kan zijn aan porno zoals iemand verslaafd kan zijn aan heroïne, als ze 18 uur per dag naar porno kijken of zo vaak dat ze geen tijd meer met hun partner doorbrengen , is er waarschijnlijk een soort psychologisch probleem dat moet worden aangepakt – hoe u het ook wilt noemen.

Bewerkt door: Carla Bleiker