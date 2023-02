CNN

Kaartjes krijgen voor het meest prestigieuze golfevenement is letterlijk een loterij.

Tenzij je toevallig een naam deelt met een professionele golfer en per ongeluk een uitnodiging ontvangt (zoals een makelaar in Georgia), is voor de meeste fans de beste kans om The Masters bij te wonen, hun geluk te beproeven in de jaarlijkse loterij.

Het is op zijn zachtst gezegd een gok, het golfequivalent van Willy Wonka’s gouden ticket. Maar hoewel duizenden golffans in april niet naar Augusta National zullen zijn om de major te zien, kunnen ze het toch proeven – voor $ 175.

De “Taste of the Masters”-hostingkit is opnieuw opgestart voor 2023 en kan worden besteld bij huizen in de VS, zodat fans een reeks Augusta-concessies kunnen uitpakken om te serveren tijdens de starttijd.

Net als aardbeien en slagroom op Wimbledon zijn sandwiches synoniem geworden met Augusta. Beroemd om hun prijzen, die al tientallen jaren niet zijn veranderd, werden de sandwiches met Spaanse peper en eiersalade nog steeds verkocht voor $ 1,50 tijdens het evenement van vorig jaar en zijn ze een hoofdbestanddeel van de major geworden.

De prijsstelling stond in schril contrast met sommige van de kosten bij het PGA Championship de volgende maand, waarbij de uiteindelijke winnaar Justin Thomas “weggeblazen” werd door de vraagprijs van $ 18 en $ 16 voor respectievelijk bier en salade bij de major.

Beide Masters-sandwichvullingen worden geleverd in kuipen van 24 ounce als onderdeel van de set, evenals bar-b-que van varkensvlees. Brood en broodjes zijn niet inbegrepen, maar 12 zakken chips en 12 koekjes zitten ook in een bundel die is ontworpen om 12 tot 14 gasten te bedienen.

Souvenirbekers (25), vetvrij papier (12 vellen) en onderzetters (12) – allemaal versierd met The Masters-branding – ronden de set af, die belooft uiterlijk op 7 april, de tweede dag van het toernooi, te arriveren. Verzending is alleen in de VS, maar met uitzondering van Alaska en Hawaï.

Het tenue werd voor het eerst aangekondigd voor het toernooi van 2020, toen toernooiorganisatoren zich volgens de Covid-19-protocollen voorbereidden om de major met beperkte opkomst te organiseren.

Het werd niet aangeboden in 2021, maar keerde terug voor het evenement van vorig jaar, met een verkoopprijs van $ 150. De line-up bevatte dezelfde drie sandwichbeleg, chips en koekjes als het aanbod van 2022, met de toevoeging van pecan-karamelpopcorn.