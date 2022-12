„Kultur der Korruption“: Suspended Boxing Association wirft IOC vor

Bei Olympia in Tokio organisiert das IOC die Boxwettkämpfe selbst, weil der Weltverband IBA ausgesetzt ist. Er wirft dem Internationalen Olympischen Komitee Mitverantwortung für die Missstände vor – und eine „Teile-und-Herrsche“-Rhetorik.

Im Kampf um die olympische Zukunft des Boxens wehrt sich der Weltverband IBA gegen die Kritik des IOC und schiebt einen Teil der Verantwortung für verbandsinterne Probleme auf die Ringorganisation in Lausanne. „Wir werden weiterhin für eine Kultur der Korruption bestraft, die von einigen Personen aus den höheren Rängen des IOC geschaffen und gepflegt wird“, hieß es in einer Erklärung am Donnerstag.

Die IBA nannte ihren Ex-Präsidenten Wu Ching-kuo beim Namen. Der Funktionär aus Taiwan leitete den Verband von 2006 bis 2017, während dieser Zeit war er auch Mitglied, Teil der Exekutive und 2013 Präsidentschaftskandidat des Internationalen Olympischen Komitees. Im März 2020 hatte Wu den IOC-Kreis verlassen, offiziell aus medizinischen Gründen.

Das IOC legte am Dienstag ein Schreiben vor, in dem die Exko ihre Bedenken gegenüber der IBA und den nationalen Boxverbänden schilderte. „Wenn heute eine Entscheidung bezüglich der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles getroffen werden müsste, könnte der IOC-Vorstand der IOC-Sitzung nicht empfehlen, das Boxen unter der Aufsicht der IBA einzubeziehen“, heißt es in dem Schreiben.

„Sanktionen gegen die IBA sind Sanktionen gegen ihre Boxer“

In Lausanne hat eine IBA-Delegation unter der Leitung des ehemaligen Superstars Roy Jones jr. protestierte vor dem Versammlungsgebäude. „Kein Boxen ohne IBA“ und „Keine Olympiade ohne Boxen“ war auf Plakaten der Demonstranten zu lesen. Boxen wird bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zwar weiterhin auf dem Programm stehen, die Wettkämpfe werden aber wie 2021 in Tokio vom IOC selbst organisiert. Die IBA (ehemals AIBA) ist seit 2019 ausgesetzt.

Die IBA sagte, es werde einige Zeit dauern, sich mit der Wu-Ära und den Mängeln in Führung, Finanzen und Schiedsrichterwesen abzufinden. „Wenn man die Quelle all der Probleme der Vergangenheit analysiert, wird klar, dass das IOC-Mitglied Wu CK diese Probleme im Boxverband verursacht hat.“ In den vergangenen zwei Jahren habe die IBA versucht, „das Haus aufzuräumen und das Boxen wieder zu der Größe zu bringen, die es verdient“.

„Wir werden die künstliche „Teile und herrsche“-Rhetorik nicht hinnehmen“, so der Weltverband weiter. Er werde nicht akzeptieren, „dass die IBA und die Athleten getrennt sind“, jeder Angriff auf die IBA sei „ein direkter Angriff auf die Anspruchsgruppen unseres Sports, auf die Athleten. Sanktionen gegen die IBA sind Sanktionen gegen ihre Boxer, weil wir unzertrennlich sind.

Im September stimmten die IBA-Delegierten beim außerordentlichen Kongress in Jerewan/Armenien gegen Neuwahlen und bestätigten damit unter chaotischen Umständen den Russen Umar Kremlev im Amt. Zudem wurde der ukrainische Boxverband kurz vor dem IBA-Kongress aus umstrittenen Gründen suspendiert.