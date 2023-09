Tommy Hilfiger und Calvin Klein wurden in die Liste der Parallelimporte aufgenommen

Die Geschäfte der US-Bekleidungsmarken Tommy Hilfiger und Calvin Klein könnten dieses Jahr in Russland unter neuen Namen wiedereröffnet werden, sagte Pavel Lyulin, Vizepräsident des Russischen Verbands der Einkaufszentren.

Lyulin teilte RIA Novosti am Montag mit, dass Gespräche über den Verkauf der Filialkette geführt würden, seit PVH Corp., die Muttergesellschaft der amerikanischen Marken, Mitte August ihre Aktivitäten auf dem russischen Markt an das lokale Management übergeben habe. Dieses lokal registrierte Unternehmen, das in „Retail Excellence“ umbenannt wurde, soll den Betrieb von über 150 Filialen im Land überwachen, wie die Tageszeitung Kommersant letzte Woche berichtete.

„Das Sortiment der Geschäfte wird auf Waren der Marken Tommy Hilfiger und Calvin Klein basieren, da diese in der Liste der Parallelimporte aufgeführt sind. Es ist unwahrscheinlich, dass die Preise wesentlich angepasst werden, höchstens durch die Inflation.“ Lyulin erklärte.

Der Brancheninsider stellte außerdem fest, dass im Moskauer Einkaufszentrum Aviapark bereits ein Tommy Hilfiger-Store ohne Markenlogo betrieben wird.

MEHR LESEN:

Der japanische Riese hält an Russland fest

PVH schloss sich im vergangenen Jahr aufgrund der gegen Moskau verhängten Sanktionen zusammen mit anderen westlichen Firmen dem Exodus aus dem russischen Markt an. Ende Februar 2022 gab das Unternehmen die Einstellung des Geschäftsbetriebs und später die Schließung seiner Filialen im Land bekannt.

Aufgrund der Abwanderung dieser Unternehmen aus dem Land musste Russland auf Parallelimporte von Waren aus westlichen Märkten umsteigen und Möglichkeiten auf nichtwestlichen Märkten erkunden. Infolgedessen haben Marken aus der Türkei, China, Indien und anderen „befreundeten“ Ländern ihre Präsenz in Russland verstärkt.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT