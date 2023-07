Im vergangenen Februar brachte Sat.1 drei Showklassiker zurück ins Fernsehen. Ab dem 19. Juli kehren zwei von drei Formaten im Rahmen der Kult-Showwochen zurück. Sechs Wochen lang werden die TV-Klassiker „The Pyramid“ und dann „Jeopardy!“ ausgestrahlt. (immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1 und auf Joyn ausgestrahlt).

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte (Glomex). Sie können Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick ein- und ausblenden. Verklagen Externe Inhalte ausblenden Werbung für den Anbieter Glomex über den Einwilligungsanbieter abgelehnt

„Die Pyramide“

Am 16. März 1979 feierte „Die Pyramide“ im ZDF Premiere. Die Show basiert auf der US-amerikanischen Spielshow The $10.000 Pyramid. Zwei Kandidaten müssen in kürzester Zeit unterschiedliche Begriffe auf unterschiedliche Weise (Pantomime, Umschreibung von Begriffen) erklären, ohne Teile des Begriffs selbst zu verwenden.

Die neue Ausgabe in Sat.1 präsentiert Jörg Pilawa (57). In der Auftaktfolge starten dieses Mal Andrea Kiewel (58), Pierre M. Krause (46) sowie Amira (30) und Oliver Pocher (45) als teilnehmende Promis. Sie müssen ihrem Teampartner in 30 Sekunden bis zu sieben Begriffe mit Worten und Gesten erklären. Das Kandidatenpaar mit den meisten Punkten spielt am Ende jeder Runde die Pyramide und kassiert so Geld. Das Preisgeld kann bis zu 22.000 Euro betragen.

In den anderen Ausgaben: Verona Pooth (55), Panagiota Petridou (44), Ralf Schmitz (48) und Wotan Wilke Möhring (56) (26. Juli) sowie Simone Thomalla (58), Ruth Moschner (47), Tom Beck (45) und Bastian Bielendorfer (39) (2. August). Die letzte Folge soll eine Wiederholung vom Februar sein.

„Gefahr!“

Ab der zweiten Augustwoche (9. August) meldet sich Moderatorin Ruth Moschner (47) mit einer legendären Quizshow zurück. Am 17. Oktober 1994 ging „Jeopardy!“, das ebenfalls aus den USA stammt und dort in den 1960er-Jahren erste Erfolge feierte, auf RTL auf Sendung. In der Quizshow werden keine Antworten auf Fragen gesucht, sondern es müssen zu den vorhandenen Antworten die passenden Fragen formuliert werden. In der Neuauflage ermitteln neun Spieler in drei Vorauswahlrunden und einem Finale den Ratestern, der zu fast allen Antworten die richtige Frage hat und bis zu 50.000 Euro gewinnen kann.

In den Kult-Showwochen im Frühjahr strahlte Sat.1 außerdem eine neue Ausgabe des „Herzblatts“ mit dem Titel „Dating Game – Wer sollte dein Herz sein“ aus. Wie sieht es mit der Fortführung des Formats aus? Auf Nachfrage von „DWDL“ sagte ein Sendersprecher Ende Juni, dass die Ausstrahlung der beiden bereits produzierten Folgen weiterhin geplant sei.