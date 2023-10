An Halloween gehen Kinder von Tür zu Tür und fordern Süßes oder Saures. Aber mittlerweile sind es hierzulande immer die Menschen, die zu diesem Anlass auf Süßigkeitenjagd gehen. Diesen Eindruck hatte Kulturanthropologe Gunther Hirschfelder im Interview mit ntv. In den ersten zwei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts erlebte Halloween in Deutschland seinen Höhepunkt. Die Corona-Pandemie hatte auch negative Auswirkungen auf Halloween. Steigende Preise sind ein weiterer Grund. Doch auch hierzulande und vor allem in den USA hat das Festival noch immer viele Fans.

Halloween stammt ursprünglich aus der keltischen Kultur. Sie lebten vor 2000 Jahren im Nordwesten Europas, in Großbritannien und Irland. Die Kelten waren Bauern. Hirschfelder sagt: „Wir gehen davon aus, dass besondere Zeitpunkte im Jahr, etwa die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende, wenn sich das Licht oder die Natur ändert, rituell gefeiert wurden.“ Halloween wurde zu einem dieser Rituale.

Die Kürbistradition geht auf die Legende von Jack-O‘-Lantern zurück

Wie der Brauch in die Neuzeit gelangte, sei unklar, sagt Hirschfelder. Halloween basiert auf Legenden. Aber jede Legende hat einen Kern Wahrheit. An Halloween gibt es die beliebte Tradition eines Mannes namens Jack-O‘-Lantern. Mit einem Trick entkam er dem Teufel. Aber als er starb, konnte er auch nicht in den Himmel kommen. „So ist er für immer dazu verdammt, in der Dunkelheit zwischen Hölle und Himmel zu wandern, nur mit einer Kerze in einer ausgehöhlten Rübe. Daher stammt angeblich auch die Praxis, Gesichter in Kürbisse zu schneiden“, berichtet Hirschfelder.

Das Halloween-Fest sei im 19. Jahrhundert durch irische Einwanderer „eingebürgert“ worden, erklärt der Kulturanthropologe. Es habe vor allem deshalb Zustimmung gefunden, weil es sich um einen Brauch handele, der unabhängig von der Religion eingehalten werden könne, sagte Hirschfelder. Weitere Beispiele hierfür sind der Muttertag oder der Valentinstag.

Deshalb ist der 31. Oktober wegen Halloween kein Feiertag

Allen drei Feiertagen ist gemeinsam, dass die Branche sie jedes Jahr mit bestimmten Werbemustern, Farben und Produkten in die Läden bringt. Wie Weihnachten eignet sich auch Halloween für verschiedene Dekorationsmotive. Hirschfelder sagt: „Auf diese Weise erinnern Industrie und Medien immer wieder an den Tag, sonst würde Halloween womöglich scheitern.“

Halloween wird in den USA, Deutschland und dem Rest der Welt am 31. Oktober gefeiert. Der Tag ist ein gesetzlicher Feiertag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen. Der Grund ist jedoch nicht Halloween, sondern der Reformationstag. Am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen über Buße und Ablass an der Tür der Wittenberger Schlosskirche an.