Künstliche Intelligenz plant die Reise: Funktioniert das?



Bericht

Stand: 09.07.2023 06:37 Uhr

Mithilfe künstlicher Intelligenz lassen sich auch Reiserouten planen und Trinkgelder für Touristen bündeln. Die Branche verfolgt den Trend aufmerksam. Doch wie funktioniert das in der Praxis? Ein Stadtführer hat es ausprobiert.

Von Konstanze Nastarowitz, NDR

Brent Foster ist neugierig. Seit 2010 arbeitet der Kalifornier als Stadtführer in seiner Wahlheimat Hamburg – er kennt die Stadt in- und auswendig. Doch in Zeiten von ChatGPT könnte sein Job bald in Gefahr sein. Wenn Sie als Tourist nach Hamburg kommen, können Sie die künstliche Intelligenz ChatGPT auch nutzen, um Wanderrouten auszuwerfen oder eine Tabelle mit Reisetipps zusammenzustellen.

Von einer dreiwöchigen Rundreise durch Thailand bis hin zu einem kurzen Spaziergang durch Hamburg: ChatGPT scheint sich zurechtzufinden. Eine Bedrohung für Touristenexperten wie Foster? Der Stadtführer testet das Programm auf dem Hamburger Rathausmarkt – mit folgender „Aufforderung“ (also der Anweisung): „Geben Sie mir eine Stunde lang eine Tour durch Hamburg.“

Die Frage ist noch recht allgemein, die Antworten sind ähnlich allgemein: Start am Rathausmarkt, weiter zum Jungfernstieg, entlang der Binnenalster, zurück über die Mönckebergstraße und dann zum Hauptbahnhof, um dort die „beeindruckende Architektur“ zu bewundern. Foster meint: Das kann man machen, aber es ist auch eher eine Standardsache. Ist da mehr?

Statuen im Rathaus hinzugefügt

Noch ist die Reiseplanung mit ChatGPT ein Geheimtipp, wird aber bereits von Influencern und Reisebloggern genutzt. Die Influencerin Diana zur Löwen beispielsweise nutzte das Tool kürzlich zur Planung einer Reise nach London. Ihr Tipp: Definieren Sie konkret, welche Interessen Sie haben und welche No-Go-Kriterien bei einer Reise gelten.

Je mehr ChatGPT über das eigene Profil und die Reisewünsche weiß, desto besser kann es reagieren. Mit einer Frage muss es auch nicht getan sein: „Man kann mit ChatGPT auch Gegenfragen stellen, sodass man wirklich ein ganzes Gespräch damit führt“, sagt zur Löwen. „Es lohnt sich wirklich, es Stück für Stück auszuprobieren.“

Stadtführer Brent Foster vor dem Hamburger Rathaus. Zu den Fassadenzahlen kann ChatGPT keine verlässlichen Angaben machen.

Stadtführer Foster testet ein solches Gespräch mit der KI im Hamburger Rathaus und möchte von ChatGPT wissen, was die Statuen an der Außenfassade bedeuten. Die Antwort kommt prompt, ist aber enttäuschend: Die künstliche Intelligenz hat nur eines der fünf genannten Zeichen richtig erkannt, fügt aber auch neue Zeichen hinzu.

Karl Marx zum Beispiel hat der langjährige Stadtführer noch nicht an der Fassade entdeckt und eine Nachfrage beim Tourismusbüro zeigt, dass hier niemand von Karl Marx gehört hat. Der digitale Reisebegleiter ist noch fehleranfällig. Influencer zur Löwen rät, die Tipps zu prüfen „oder sie einfach als eine Art Grundlage zu nehmen und dann noch einmal darüber nachzudenken und sie zu vergleichen“.

TUI will die Technologie bald nutzen

Trotz der Fehleranfälligkeit künstlicher Intelligenz beobachtet die Reisebranche die Entwicklungen genau und entwickelt bereits eigene Ideen, wie die Technologie eingesetzt werden könnte. „Ich sehe, dass überall Testprojekte aufgerufen werden und die Neugier überall groß ist“, sagt Oliver Rengelshausen, Vorsitzender des Fachausschusses Digitalisierung im Deutschen Reiseverband. Auf Tagungen wird das Thema diskutiert, Vereinsmitglieder geschult und Ideen diskutiert.

Beim Touristikkonzern TUI sollen bald einige Ideen umgesetzt werden. Christian Rapp ist Pressesprecher der TUI Group für Technologiethemen und berichtet unter anderem über KI-Projekte für Reisebüros: „In den Niederlanden wollen wir es Reisebüromitarbeitern ermöglichen, Informationen schneller innerhalb unserer eigenen internen Informationen zu finden.“ Systeme.“

Es soll nicht die Mitarbeiter von Reisebüros ersetzen, aber KI kann ihnen helfen, schneller an Informationen zu kommen. Die Erwartung sei, „dass bestimmte Aufgaben einfacher und schneller erledigt werden können, sodass die Kollegen in den Reisebüros tatsächlich mehr Zeit für ihre eigentliche Aufgabe haben: die persönliche Beratung der Kunden.“

Elbphilharmonie als „Geheimtipp“

Dass er mit seinen Hamburg-Touren ersetzbar werden könnte, hat auch Stadtführer Foster nicht befürchtet – als er von der ChatGPT-Runde zurückkommt, zeigt er auf einen knallgelben Regenschirm vor dem Hamburger Rathaus und eine Touristengruppe: eine Stadtrundfahrt, ein Kollege aus „Robin und die Reiseleiter“. Gut besucht. Foster glaubt, dass dieser persönliche Kontakt weiterhin unersetzlich ist.

Und: Chat GPT hat ihn noch nicht überzeugt, bei der kurzen Tour fehlten wichtige Informationen, bei Rückfragen schlichen sich Fehler ein, die Route war etwas unpraktisch geplant. Vielleicht ein Hilfsmittel für den Einstieg in eine neue Stadt? „Vielleicht erhaschen Sie einen ersten Blick auf eine Stadt, die Sie nicht kennen“, sagt er.

Ganz zum Schluss testet er dann noch einmal, ob eine sehr präzise Anfrage vielleicht bessere Ergebnisse bringt: Welchen Geheimtipp hat ChatGPT für Liebhaber klassischer Musik in Hamburg? Die Antwort ist ernüchternd: Als Geheimtipp ist die Elbphilharmonie zu empfehlen. Danach schlägt die künstliche Intelligenz beispielsweise auch Konzerte der Hamburger Musikhochschule vor, die eigentlich eher ein Geheimtipp sind. Reisende mit künstlicher Intelligenz müssen sich noch gedulden und viel ausprobieren.