Mutmaßliche chinesische Agenten haben mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte Bilder verwendet, um amerikanische Wähler online nachzuahmen, um Desinformationen zu verbreiten und eine Diskussion über kontroverse politische Themen zu provozieren, während die US-Wahlen 2024 näher rückten, warnten Microsoft-Analysten am Donnerstag.

In den letzten neun Monaten haben die Aktivisten beeindruckende, von KI erstellte Bilder in den sozialen Medien veröffentlicht, die das Freiheitsstatut und die Black-Lives-Matter-Bewegung darstellen. Dabei handelt es sich laut Microsoft um eine Kampagne, deren Schwerpunkt auf der „Verunglimpfung politischer Persönlichkeiten und Symbole der USA“ liegt.

Laut Microsoft nutzte das angebliche chinesische Einflussnetzwerk eine Reihe von Konten auf „westlichen“ Social-Media-Plattformen, um die KI-generierten Bilder hochzuladen. Die Bilder waren gefälscht und wurden von einem Computer generiert, aber echte Menschen verbreiteten die Bilder, ob wissentlich oder unwissentlich, indem sie sie in sozialen Medien erneut veröffentlichten, sagte Microsoft.

Microsoft sagte, die Social-Media-Konten seien mit der Kommunistischen Partei Chinas „verbunden“.

Das wachsende Potenzial von Gegnern, KI zu nutzen, um Desinformation unter US-Wählern zu säen, ist für Wahlbeamte ein akutes Problem, da sie sich auf einen umstrittenen möglichen Rückkampf zwischen Präsident Joe Biden und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Jahr 2024 vorbereiten.

Es besteht die Sorge, dass ausländische Agenten ein bereits ausgereiftes inländisches Informationsumfeld verstärken werden. Laut einer CNN-Umfrage im Juli sagen 69 % der Republikaner und Anhänger der Republikaner immer noch, dass Bidens Sieg im Jahr 2020 nicht legitim war.

„Wir können davon ausgehen, dass China diese Technologie im Laufe der Zeit weiter verfeinern und ihre Genauigkeit verbessern wird, obwohl abzuwarten bleibt, wie und wann es sie in großem Maßstab einsetzen wird“, schrieb Clint Watts, General Manager des Digital Threat Analysis Center von Microsoft, in einem Artikel Blog.

Die von der KI erstellten Bilder hätten „ein höheres Maß an Engagement bei authentischen Social-Media-Nutzern hervorgerufen“ als einige frühere Beiträge des Netzwerks angeblicher chinesischer Konten, sagte Microsoft, das Unternehmen lieferte jedoch keine spezifischen Kennzahlen.

CNN hat die chinesische Botschaft in Washington, D.C. um einen Kommentar zum Microsoft-Bericht gebeten. Die chinesische Regierung weist in der Regel Vorwürfe zurück, sie nutze Hackerangriffe oder Desinformation, um sich in US-Angelegenheiten einzumischen.

Nach der US-Präsidentschaftswahl 2016, als russische Aktivisten Facebook und Twitter nutzten, um die Spaltungen unter den Wählern zu verstärken, warnten US-Beamte, dass China oder andere ausländische Mächte dieses Spielbuch übernehmen könnten.

Im Vorfeld der US-Zwischenwahlen 2022 verbreiteten russische und chinesische regierungsnahe Mitarbeiter und Organisationen Fehlinformationen über die Integrität amerikanischer Wahlen, die aus den USA stammten, sagten hochrangige FBI-Beamte.

In den letzten Monaten sind weitere Hinweise auf chinesische Einflussoperationen aufgetaucht, die darauf abzielen, Zwietracht in den USA zu säen.

Pro-Peking-Agenten bezahlten eine Handvoll ahnungsloser Amerikaner, um in den USA gegen Rassenungleichheit und ein US-Verbot für in der chinesischen Region Xinjiang hergestellte Waren zu protestieren, sagten Forscher des Sicherheitsunternehmens Mandiant im Juli.

Unterdessen sagte die Facebook-Muttergesellschaft Meta letzten Monat, sie habe die größte bekannte „plattformübergreifende verdeckte Einflussnahme“, die es je gesehen habe, abgewehrt; Tausende von in China ansässigen Social-Media-Konten, die auf Zielgruppen in den USA, Taiwan und anderswo abzielten. Meta-Ermittler brachten die Aktivität mit Personen in Verbindung, die „mit der chinesischen Strafverfolgung in Verbindung stehen“, sagten jedoch, dass die Einflusskampagne von echten Social-Media-Nutzern wenig Engagement erfahren habe.