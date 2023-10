Beim Spitzensport geht es um Emotionen und unvorhersehbare Ergebnisse. Trainer treffen ihre Entscheidungen aus dem Bauch heraus und beeinflussen Spiele. Es ist schon immer so, aber die Zeiten könnten sich ändern. Wird der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) den Sport berechenbarer und weniger emotional machen?

Daten werden schon seit Jahren zur Analyse von Spielen herangezogen, doch bei der Auswertung stoßen Trainer zunehmend an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Der Grund dafür ist, dass Spieldaten immer genauer und umfangreicher werden und hier künftig KI helfen soll.

„Künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die von Computern und Maschinen ausgeführt wird, um Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern, für den Menschen aber meist zu komplex sind“, sagt Sportwissenschaftler Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule Köln.

„Diese KI-Systeme nutzen Daten und Algorithmen, um Spielmuster selbstständig zu erkennen und objektiv zu bewerten.“

Und gerade diese objektive Bewertung unterscheide sich von den oft subjektiven Einschätzungen eines Trainers, ergänzt Memmert.

Wird KI den Menschen ersetzen?

KI hat die datenbasierte Analyse revolutioniert und hat einen größeren Einfluss auf taktische Entscheidungen, Verletzungsprävention und Trainingsbelastung.

„Sportvereine haben den Einsatz von KI brutal ausgeweitet“, erklärt Memmert. „Die Vereine haben erkannt, wie viel sie mit den gesammelten Daten anfangen können.“

Daniel Memmert ist Leiter des Instituts für Bewegungstraining und Sportinformatik Bild: Henning Kaiser/dpa/picture Alliance

Auch Sportvereine erweitern ihre Kompetenz. Anstelle von Leuten mit viel Erfahrung in einer bestimmten Sportart wenden sich Vereine immer mehr an Programmierer und Informatiker.

„Im Jahr 2017 hat Barcelona 15 neue Daten- und Videoanalysten sowie Datenwissenschaftler eingestellt“, sagt Memmert und fügt hinzu: „Der Einsatz von KI-Systemen wird dazu führen, dass mehr Menschen im Spitzensport arbeiten, nicht weniger.“

Denn, wie Memmert erklärt, brauchen Teams immer Experten, die sich in der Sportart wirklich gut auskennen und mit den Informationen und Kennzahlen arbeiten können, die die KI liefert.

Schalke-Scouting mit Hilfe von KI

Mittlerweile wird KI in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Beim Zweitligisten Schalke nutzen Scouts KI, um die Suche nach neuen Spielern zu unterstützen.

„Wir haben in unserem Scouting rund 40 Werte definiert und für drei davon nutzen wir künstliche Intelligenz und entscheiden, ob das Werte sind, die für uns den Unterschied machen“, sagte Schalke-Sportdirektor Peter Knäbel im ZDF.

„Man definiert zum Beispiel das Raumwechselverhalten eines Spielers, also die Genauigkeit, mit der er den Ball zuspielt. Und setzt noch künstliche Intelligenz obendrauf.“

So lässt sich leicht erkennen, ob ein Fußballer einen ähnlichen Wert hat wie ein ausgeschiedener Spieler. Dennoch liegt die endgültige Entscheidung über eine Verpflichtung immer noch beim Scout und den Trainern. In diesem Fall ist KI lediglich eine weitere Möglichkeit, potenzielle Schalke-Spieler im Vorfeld besser einzuschätzen.

„KI ist wie ein kleines Kind“

Auch im Handball kommen intelligente Systeme zum Einsatz. Seit Jahren tragen Spieler der Handball-Bundesliga Sensoren, die Millionen von Informationen sammeln, darunter zurückgelegte Distanz, Geschwindigkeit, Positionsspiel und biometrische Daten.

„Wir füttern den Computer mit diesen Informationen, damit er lernt, wie ein Handballspiel abläuft“, sagt Trainer Michael Döring. „Das System ist am Anfang wie ein kleines Kind und lernt mit den Daten, die es bekommt, das Spiel besser zu verstehen.“ gefüttert.“

Die SG Flensburg-Handewitt nutzt KI zur Unterstützung ihrer Spielanalyse Bild: Marcel von Fehrn/Eibner-Pressefoto/picture Alliance

In den letzten zwei Jahren wurde KI aus rund 600 Handballspielen gesammelt. Das System der SG Flensburg-Handewitt hat viel Wissen über den Sport gesammelt und in der Datenanalyse des Vereins kann die KI nun die Wahrscheinlichkeit eines Tores vorhersagen.

So können Döring und seine Kollegen sehen, welche Spieler auf welchen Positionen die besten Chancen auf ein Tor haben.

„Wo soll der Linienspieler sein? Wie sollen wir die zweite Welle starten? Das sind dann plötzlich Dinge, bei denen wir einen Mehrwert haben“, sagt der Sportwissenschaftler im Gespräch mit der DW. „Es ist wie ein zusätzlicher Berater. Und wir können diesen datenbasierten Ansatz nutzen, um unser System erfolgreicher zu machen.“

Döring, der früher Handballtrainer war, fungiert im Flensburger Expertenteam als Vermittler zwischen Daten und Trainer. Denn nicht alle Informationen, die in die KI eingespeist werden, sind für das Training oder die taktische Vorgehensweise in einem Spiel hilfreich.

„Wir nehmen die Fragestellungen aus der Praxis und fügen sie in die Theorie ein. Und die Erkenntnisse, die wir dann aus der KI-basierten Analyse erhalten, müssen wir so verpacken, dass man damit auch in der Praxis etwas anfangen kann.“

Handballspieler hoffen, dass ihnen der Einsatz künstlicher Intelligenz künftig bei taktischen Fragen, aber auch bei der Zusammenstellung einer Mannschaft mit möglichst hohen Erfolgsaussichten hilft.

Je komplexer, desto logischer wird die KI

Dennoch steckt die Nutzung KI-basierter Daten noch in den Kinderschuhen. Das aktuelle System ist nur so intelligent wie die Informationen, die es von den Menschen erhält. Allerdings wird es sich rasant weiterentwickeln, den Sport weiter digitalisieren und verändern.

„Je mehr Spieler sich auf einem Feld befinden, desto komplexer sind die Muster. Je mehr Menschen also in einer Sportart aktiv sind, desto größere Datenmengen können gesammelt werden und desto sinnvoller ist es, diese Daten von smart verarbeiten zu lassen.“ Algorithmen“, sagt Memmert.

