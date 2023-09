Der Arbeitsminister ist überzeugt, dass der Siegeszug der künstlichen Intelligenz am Arbeitsplatz nicht mehr aufzuhalten ist. Nun will er Ängste vor der rasanten Entwicklung nehmen – und notfalls eingreifen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Die SPD will den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) für Millionen Arbeitnehmer in Deutschland fördern und politisch gestalten. „In Deutschland werden wir versuchen, KI auf die Straße zu bringen“, sagte Heil am Montagabend in Berlin. Spätestens im Jahr 2035 wird es keine Jobs mehr geben, die nichts mit KI-Anwendungen zu tun haben.

Heil sagte, spätestens seit der Textroboter ChatGPT in aller Munde sei, hätten sich viele Menschen gefragt: „Was macht das eigentlich mit meiner Arbeit im Journalismus, im Büro?“Arbeitsplatzin den Verwaltungen?“ Doch die Arbeit werde nicht ausgehen, sondern sich verändern, sagte Heil. „Wenn KI gut eingesetzt wird, kann sie dafür sorgen, dass die Arbeitswelt menschlicher wird, dass wir zum Beispiel Arbeitsunfälle verhindern, dass die Arbeit gesund ist.“ „

Allerdings dürfe die Politik nicht die Augen davor verschließen, dass diese Entwicklung missbraucht werden könne, „um beispielsweise die Arbeit zu intensivieren, Druck auf die Menschen auszuüben und sie völlig zu überwachen“. Wo große Risiken bestehen, sind strenge Regeln erforderlich. Gemeinsam mit dem Innenministerium kündigte Heil an, dass sein Unternehmen Eckpunkte zum Datenschutz für Mitarbeiter vorstellen werde.

Heil will die Verwaltung effizienter machen

Insgesamt sind die Erwartungen an den SPD-Politiker jedoch positiv. Für Heil geht es im Kern darum, „dass wir Vertrauen aufbauen wollen, Künstliche Intelligenz Dies gilt insbesondere auch für kleine und mittlere Unternehmen. Künftig soll ihnen KI zugänglicher gemacht werden.

Darüber hinaus soll der Einsatz von KI auch dazu dienen, die Verwaltung effizienter zu gestalten. Als Beispiel nannte Heil, dass die Bundesagentur für Arbeit KI nutzen könne, um Arbeitssuchende und passende Stellenangebote besser zusammenzubringen.

In einer eigenen Abteilung seines Ministeriums, der „Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft“, erforschen Experten zentrale zukünftige Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Sie nutzen selbst KI-Anwendungen, wie Heil bei der Vorstellung des Fachbereichs erläuterte. Ein Instrument namens „Horizon Scanning“ scannt rund 200 Millionen Textquellen, um solche Trends zu erkennen.

Bei der Kabinettssitzung auf Schloss Meseberg letzte Woche hat die Regierung eine Datenstrategie beschlossen, mit der die Bundesregierung in den nächsten zwei Jahren die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz von KI-Anwendungen in der Verwaltung schaffen will.

dpa