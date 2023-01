Kühnert: „Tu nicht so, als hätten wir Cracker in die Ukraine geliefert“

Die Linkspartei ist im vergangenen Jahr verbal aufgewertet worden. In Deutschland wird es sicher einen wilden Winter geben. Denn die Energiepreise würden steigen. Weil man unter deutschen Bürgern den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht so lange tolerieren kann. Und in Wahrheit, weil Sie vielleicht einfach nicht schlecht über Russland reden wollen. Die Linken-Politikerin Janine Wissler hat für „Anne Will“ nur die trockene Antwort parat: „Diese Krise ist nicht vorbei.“ Für so einen knappen Satz muss man sich wirklich nicht ins Fernsehstudio setzen.

Scholz hat alles gut gemacht? Sagt „Verteidigungsminister“ Kevin Kühnert

„Leopardenpanzer für die Ukraine – die richtige Entscheidung?“ ist der Titel des ARD-Talks „Anne Will“ für seine aktuelle Sonntagabendsendung. Es werden also 14 Leopard-2-Panzer in die Ukraine geliefert, so viel steht jetzt fest. Zu spät oder gar nicht sinnvoll? Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, gibt den ambitionierten TV-Verteidigungsminister. „Scholz hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir uns nicht isolieren.“ Da der Bundeskanzler keine roten Linien gezogen habe, „muss er nichts zurücknehmen“. Und Kevin Kühnert will wissen: „Bitte tun Sie nicht so, als hätten wir Cracker in die Ukraine geliefert.“

Russlands Krieg gegen die Ukraine: Soll er so lange wie möglich dauern?

Der Politologe Carlo Masala korrigiert: „Die Panzer hätten noch vor dem Sommer geliefert werden können.“ Er sagt aber auch: „Man kann die Ukraine nicht so ausstatten, dass sie überlegen ist.“ Grünen-Publizistin Marina Weisband schüttelt bei der Sendung in der ARD den Kopf. Vielmehr stellt sie die kühne These auf: „Das Ziel der USA und Deutschlands ist nicht, dass der Krieg schnell endet.“ Im Gegenteil, so Weisband, sei es vielmehr erwünscht, „dass dieser Krieg so lange wie möglich dauert, damit Russland geschwächt wird“.

Eskalation, wenn Putin in die Enge getrieben wird?

Janine Wissler sagt zu den Panzerlieferungen: „Ich glaube, die Entscheidung war falsch.“ Warum? „Meine große Sorge ist natürlich, dass es über die Ukraine hinaus zu einer Eskalation kommen könnte.“ Der Linken-Politiker ist der Meinung: „Wir müssen raus aus diesem militärischen Tunnelblick.“ An den diplomatischen Beziehungen muss dringend gearbeitet werden. Der Journalist Georg Mascolo sagt: „Im Moment weiß ich nicht, was verhandelt werden soll.“

Verbale Abrüstung: Außenminister Baerbock soll damit beginnen

Was kommt als nächstes? Kampfflugzeuge für die Ukraine? Und dann? Wann könnte Putin auch Waffen gegen Europa einsetzen? Atomwaffen? Janine Wissler kritisiert „die Verharmlosung des Krieges“. Mit ihrer Kritik zielt sie klar auf FDP und Grüne. Sie fordert auch eine verbale Abrüstung durch deutsche Politiker. Übrigens hatte die Linke mit ihrem Wutwinter recht üppig aufgerüstet, was glücklicherweise misslang. Bei der Aufrüstung hat sie aber recht: Außenministerin Annalena Baerbock hat im Europarat einen großen Fehler gemacht mit dem Satz: „Wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.“ Es ist erstaunlich, wie viel ausgerechnet die Grünen ganz oben auf den Tank gestellt haben.