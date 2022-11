Kuba pocht auf Vereinbarungen (nd-aktuell.de)

Der Migrationsdruck ist hoch: Flüchtlinge aus Kuba werden Ende September auf den Kaimaninseln aus Seenot gerettet. Bildnachweis: IMAGO/ZUMA Wire

Die Regierung von Joe Biden hat lange gezögert, die seit 2018 ausgesetzten Migrationsverhandlungen wieder aufzunehmen. Erst im April dieses Jahres saßen in Washington erstmals wieder Vertreter der US-amerikanischen und der kubanischen Regierung an einem Tisch. Es war das erste hochrangige bilaterale Treffen seit Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden, der entgegen seinen Ankündigungen im Wahlkampf die Politik seines Vorgängers Donald Trump im Kalten Krieg nicht aufgegeben hat.

Bei dem Treffen am 15. November wird die kubanische Seite auf der Einhaltung des bilateralen Migrationsabkommens von 1994 bestehen, das die Ausstellung von jährlich mindestens 20.000 US-Einwanderungsvisa für Bürger der Insel vorsieht. Nach Angaben der kubanischen Behörden wurden in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich nur 4.000 Genehmigungen erteilt. Von Oktober 2021 bis September dieses Jahres erteilte die US-Regierung Kubanern 23.966 Visa und erfüllte damit erstmals seit 2017 die vereinbarte Quote.

Die Migrationsverhandlungen sind kein Zufall. Die schwere Wirtschafts- und Versorgungskrise auf der Insel hat zu einer beispiellosen Massenflucht geführt. Zwischen Oktober 2021 und September 2022 kamen nach Angaben der US Border Protection Agency 224.607 kubanische Migranten in die Vereinigten Staaten, mehr als zwei Prozent der kubanischen Bevölkerung. Die Zahl der Boat People hat zuletzt wieder stark zugenommen. Seit Oktober 2021 hat die US-Küstenwache mehr als 6.182 Kubaner vor der Küste Floridas festgenommen.

Die kubanische Regierung macht Washington für die irreguläre Migration kubanischer Bürger verantwortlich. Sowohl wegen Nichteinhaltung des bilateralen Abkommens als auch wegen der Kubanisches Anpassungsgesetz von 1966, das es Kubanern ermöglicht, nach einem Jahr und einem Tag in den Vereinigten Staaten eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu beantragen.

Während Washington versucht, die Fluchtursachen in den mittelamerikanischen Staaten Guatemala, Honduras und El Salvador mit finanzieller und materieller Unterstützung zu bekämpfen, kündigte US-Vizepräsidentin Kamela Harris erst zu Beginn einen Investitionsplan von 1,9 Milliarden US-Dollar für Mittelamerika an Juni – die US-Blockadepolitik gegenüber Kuba die sich rapide verschlechternden Lebensbedingungen auf der Insel.

Letzte Woche fanden in Havanna Gespräche zwischen Delegationen beider Länder über Migration und konsularische Angelegenheiten statt. Die US-Botschaft teilte mit, dass Washington die „vollständige Bearbeitung von Einwanderungsvisa ab dem 4. Januar 2023“ wieder aufnehmen werde, wobei die Familienzusammenführung Priorität habe. Außerdem sollen die konsularischen Dienstleistungen ausgebaut und das Personal aufgestockt werden. Seit Trump 2017 die Konsularabteilung der US-Botschaft in Havanna wegen Krankheit von Botschaftsmitarbeitern nach angeblichen „Schallattacken“ geschlossen hat, müssen Kubaner nach Guyana reisen, um Visa zu beantragen.

Die Wiederaufnahme der Visabearbeitung in Havanna ist daher ein positiver Schritt. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel bekräftigte Ende Oktober bei einem Treffen mit US-Unternehmern in Havanna die Gesprächsbereitschaft seiner Regierung. Wir seien „offen für den Ausbau des Dialogs und der Beziehungen“ mit den USA, aber zu gleichen Bedingungen und unter Achtung der „Souveränität“ und „Integrität“ des Landes, sagte er.

Ein Ankurbeln der bilateralen Beziehungen nach den Zwischenwahlen in den USA ist jedoch unwahrscheinlich. Anfang Juni hat die US-Regierung Joe Biden einige der von der Trump-Administration verhängten Beschränkungen für Überstellungen und Reisen nach Kuba aufgehoben – bislang allerdings ohne nennenswerte praktische Auswirkungen. Aber viele von Trumps 243 Zwangsmaßnahmen gegen Kuba bleiben intakt. Die USA setzen Kuba auch weiterhin auf eine Liste von Staaten, die den Terrorismus fördern.

Die US-Innenpolitik bestimmt weiterhin Washingtons Politik gegenüber Kuba. Und einflussreiche kubanischstämmige Politiker wie Robert Menendez, demokratischer Senator von New Jersey, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des US-Senats und Kritiker jeglicher Zugeständnisse an Havanna, verengen Bidens Handlungsspielraum gegenüber Kuba angesichts knapper Mehrheiten .

Änderungen in der Kuba-Politik scheinen also in erster Linie darauf abzuzielen, die historisch hohe Zahl von Migranten, die dieses Jahr aus Kuba an den US-Grenzen ankommen, zu reduzieren – ein eindimensionaler Ansatz, der nie gut funktioniert hat, wie Will Freeman von der Princeton University im Americas Quarterly. Notwendig ist die Entwicklung einer umfassenderen Regionalpolitik gegenüber Lateinamerika – und dazu gehört auch Kuba –, die über den derzeitigen Wahldruck hinausgeht.