Ksenia Sobtschak: Fernsehmoderatorin und Ex-Präsidentschaftskandidatin flieht aus Russland

Die russische Fernsehmoderatorin und Präsidentschaftskandidatin von 2018, Ksenia Sobtschak, ist aus Russland nach Litauen geflohen, berichtete die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag.

Sobchack reiste mit ihrem israelischen Pass nach Litauen ein, so Darius Jauniskis, Direktor des Staatssicherheitsministeriums des Landes.

„Ja, ich kann bestätigen, dass Sobtschak in Litauen ist“, zitierte TASS Jauniskis.

Sobchak verließ das Land, nachdem am Mittwoch bekannt wurde, dass ihre Wohnung im Rahmen des Strafverfahrens gegen ihren wegen Erpressung festgenommenen kaufmännischen Direktor Kirill Suchanow durchsucht worden war.

„Unser kaufmännischer Leiter Kirill Suchanow wurde festgenommen. Sie versuchen, ihn wegen Erpressung anzuklagen“, schrieb Sobchak am Mittwoch auf ihrem Telegram-Kanal.

Sobchak prangerte dies als „Unsinn“ und als Angriff auf ihre Redaktion an.

„Ich glaube nicht [these charges] überhaupt nicht, und ich hoffe, dass sie jetzt schnell alles klären und sehen werden, dass das alles eine Art Unsinn ist“, sagte sie. „Wenn nicht, dann handelt es sich offensichtlich um eine Razzia in meiner Redaktion – der letzten freien Redaktion in Russland, die dichtgemacht werden musste.“

Sobchak ist eine Verdächtige im Fall ihres Direktors, der der Erpressung von 11 Millionen Rubel (rund 179.000 US-Dollar) vom Leiter der Staatsgesellschaft Rostec, Sergei Chemezov, beschuldigt wird, teilte eine Quelle der Strafverfolgungsbehörde TASS mit.

Die Verteidigung plant, Berufung gegen Suchanows Inhaftierung einzulegen, sagte seine Anwältin Svetlana Lipatova am Mittwoch.

Die in St. Petersburg geborene und aufgewachsene Sobchak hat enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, der zu Beginn seiner politischen Karriere von ihrem verstorbenen Vater, dem reformorientierten Politiker Anatoly Sobchak, betreut wurde.

In den 2010er Jahren nahm Ksenia Sobchak häufig an Protesten und Kundgebungen der Opposition teil, verlor jedoch die Unterstützung von Oppositionellen, nachdem sie 2018 für die russische Präsidentschaft kandidiert hatte.

Ihre Entscheidung, für die Präsidentschaft zu kandidieren, wurde von Führern der russischen Opposition, darunter Alexej Nawalny, kritisiert, der ihre Kampagne als Schwindel beschuldigte und sie als „Kreml-Projekt“ bezeichnete.