Kryptowährung Bitcoin steigt auf über 40.000 US-Dollar

Stand: 04.12.2023 12:55 Uhr

Nach seinem Absturz im letzten Jahr ist Bitcoin wieder im Aufwind. Mittlerweile hat der Preis den höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht – auch weil in den USA bald ETF-Fonds auf Basis der Kryptowährung zugelassen werden könnten.

Bitcoin setzte seine Wochenendrallye fort und durchbrach die 40.000-Dollar-Marke. Heute Morgen kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp 41.343 US-Dollar, rund dreieinhalb Prozent mehr als gestern. Die virtuelle Währung hat mittlerweile einen Gesamtmarktwert von mehr als 800 Milliarden US-Dollar.

Wachsendes Interesse von Großinvestoren

Vor rund einem Jahr hatte Bitcoin ein zwischenzeitliches Tief erreicht. Nach Zinserhöhungen der Zentralbanken, den gescheiterten Krypto-Projekten Terra (Luna) und Celsius sowie massenhaften Stellenabbau bei Unternehmen der Branche war die Pleite der Krypto-Börse FTX im November 2022 der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Der Betrugsskandal führte zu einem Vertrauensverlust der Anleger und die Marktkapitalisierung der gesamten Branche brach ein. Auch der Bitcoin-Preis fiel auf fast 15.000 US-Dollar. Allerdings startete die älteste und wichtigste Kryptowährung daraufhin einen Erholungskurs.

Mittlerweile liegt der Preis auf dem höchsten Stand seit Mai 2022. Von seinem Rekordhoch von rund 69.000 US-Dollar im November 2021 ist Bitcoin noch weit entfernt. Allerdings scheint das Imageproblem in den Augen vieler Anleger mittlerweile gelöst zu sein. Die digitale Währung wird durch das wachsende Interesse großer Investoren unterstützt.

Auch sinkende Zinsen treiben den Preis

Generell profitieren digitale Währungen schon seit einiger Zeit von der Aussicht auf eine Zulassung Bitcoin-basierter ETF-Fonds in den USA. Experten gehen derzeit davon aus, dass eine Genehmigung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission Anfang nächsten Jahres durchaus wahrscheinlich ist. Ein solcher Schritt würde die Nachfrage nach Bitcoins voraussichtlich deutlich ankurbeln und einen Schritt in Richtung allgemeiner Akzeptanz darstellen.

Zudem besteht die Hoffnung, dass die Leitzinsen angesichts der zuletzt gesunkenen Inflationsraten bald sinken werden. Eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell gab den Zinserwartungen der Anleger kürzlich weiteren Auftrieb. Er bekräftigte zwar die Bereitschaft der Federal Reserve, die Zinsen bei Bedarf weiter anzuheben, sagte aber auch, dass die Geldpolitik bereits recht restriktiv sei.

Vor diesem Hintergrund werden die US-Arbeitsmarktdaten an diesem Freitag wichtig sein. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes spielt in der Geldpolitik der Fed eine große Rolle als Indikator für die Stärke der Wirtschaft, aber auch für den Inflationsdruck. Sinkende Zinsen machen auch als sehr riskant geltende Anlagen wie Kryptowährungen wieder attraktiver als Anleihen.