Krypto-Leiheinheit von Genesis meldet US-Konkurs an

Die Krediteinheit der Kryptofirma Genesis beantragte am Donnerstag US-Insolvenzschutz vor Gläubigern, der zusammen mit Börsen wie der Börse FTX und dem Kreditgeber BlockFi von einer Marktkrise gestürzt wurde.

Genesis Global Capital, einer der größten Krypto-Kreditgeber, fror am 16. November die Rücknahmen von Kunden ein, nachdem FTX die Finanzwelt mit seiner Pleite verblüfft und die Besorgnis geschürt hatte, dass andere Unternehmen implodieren könnten. Das Unternehmen gehört der Risikokapitalgesellschaft Digital Currency Group.

Die Kreditabteilung von Genesis sagte, dass sie sowohl Vermögenswerte als auch Verbindlichkeiten im Bereich von 1 Milliarde bis 10 Milliarden US-Dollar in ihren Akten beim US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von New York habe.

Genesis Global Holdco, die Muttergesellschaft von Genesis Global Capital, beantragte zusammen mit einer anderen Krediteinheit Genesis Asia Pacific ebenfalls Insolvenzschutz.

Genesis Global Holdco sagte in einer Erklärung, dass es einen möglichen Verkauf oder eine Equitization-Transaktion in Betracht ziehen würde, um die Gläubiger zu bezahlen, und dass es 150 Millionen US-Dollar in bar habe, um die Umstrukturierung zu unterstützen.

Es fügte hinzu, dass die Derivat- und Spothandels-, Broker-Dealer- und Depotgeschäfte von Genesis nicht Teil des Insolvenzverfahrens waren und ihre Kundenhandelsgeschäfte fortsetzen.

Der Insolvenzantrag von Genesis ist der jüngste in einer Kaskade von Krypto-Ausfällen und drastischen Stellenstreichungen, die durch die fallenden Preise im vergangenen Jahr ausgelöst wurden.

Genesis war bereits in einen Streit mit Gemini Trust Co verwickelt, das von den eineiigen Zwillingen der Kryptowährungspioniere Cameron und Tyler Winklevoss, ehemaligen US-Olympiaruderern, gegründet wurde. Die beiden Firmen streiten um ein Krypto-Kreditprodukt namens Earn, das sie gemeinsam anbieten.

Die Winklevoss-Zwillinge sagten, dass Genesis rund 340.000 Earn-Investoren mehr als 900 Millionen Dollar schuldete. Am 10. Januar forderte Cameron Winklevoss die Absetzung von Barry Silbert als Chief Executive der Digital Currency Group.

Genesis und Gemini wurden am 12. Januar von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission angeklagt, Wertpapiere über das Earn-Programm illegal an Investoren verkauft zu haben. Tyler Winklevoss nannte die Beschwerde enttäuschend.

Genesis vermittelte digitale Vermögenswerte für Finanzinstitute wie Hedgefonds und Vermögensverwalter und hatte laut seiner Website am Ende des dritten Quartals insgesamt fast 3 Milliarden US-Dollar an aktiven Krediten, verglichen mit 11,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Im vergangenen Jahr hat Genesis laut seiner Website 130,6 Milliarden US-Dollar an Krypto-Darlehen vergeben und 116,5 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten gehandelt.

Seine beiden größten Kreditnehmer waren Three Arrows Capital, ein in Singapur ansässiger Krypto-Hedgefonds, und Alameda Research, ein Handelsunternehmen, das eng mit FTX verbunden ist, teilte eine Quelle Reuters mit. Beide befinden sich im Insolvenzverfahren.

Die Schulden von Three Arrows gegenüber Genesis wurden von der Muttergesellschaft Digital Currency Group übernommen, die daraufhin eine Klage gegen Three Arrows einreichte. Zu den Portfoliounternehmen von DCG gehören auch der Krypto-Asset-Manager Grayscale und der Nachrichtendienst CoinDesk.

Krypto-Kreditgeber, die de facto als Banken fungierten, erlebten während der Pandemie einen Boom. Im Gegensatz zu traditionellen Banken müssen sie jedoch keine Kapitalpolster vorhalten. Anfang dieses Jahres zwang ein Mangel an Sicherheiten einige Kreditgeber – und ihre Kunden –, große Verluste zu tragen.