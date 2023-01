Krypto ist wie „eine Religion“ – POLITICO

Unser POLITICO-Team hat die Insider-Informationen über die lang erwartete Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz, Leopard 2-Panzer in die Ukraine zu schicken, und wie sie international landen. Außerdem ist unser besonderer Gast Mairead McGuinness, die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen.

Suzanne Lynch von POLITICO wird von Chief Europe Correspondent Matthew Karnitschnig und Hans von der Burchard, unserem leitenden Politikreporter für das deutsche Kanzleramt, begleitet. Sie brechen Scholz‘ Entscheidung, Panzer in die Ukraine zu schicken (zusammen mit den USA und anderen) und debattieren die Reaktion darauf im Inland und mit internationalen Partnern. Der deutsche Bundeskanzler hielt an seiner Position fest, dass er sich nicht bewegen würde, bis Washington auch bereit war, die schwere Militärausrüstung zu schicken, aber was war der Preis der Verzögerung?

Dann spricht die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Mairead McGuinness, mit Suzanne über den Ansatz der EU zur Durchsetzung russischer Sanktionen und darüber, wie der Block die Anklage bei der Regulierung von Kryptowährungen anführt.