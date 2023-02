Newport-aanvoerder Mickey Demetriou scoorde een onderbrekingswinnaar toen zijn ploeg een dramatische 1-0 overwinning behaalde op de 10-man Barrow.

Demetriou’s winnende kopbal kwam vijf minuten in de verlenging aan het einde van de wedstrijd toen de bezoekers van Graham Coughlan back-to-back overwinningen claimden.

The Exiles waren al in de overhand toen Pete Wild’s Cumbrians thuisdebutant Rory Feely in de 81e minuut van het veld zag sturen.

De uitdaging van de voormalige Bohemians-verdediger tegen Adam Lewis werd door scheidsrechter Seb Stockbridge als regelrechte rode kaart beoordeeld.

Barrow heeft dit jaar niet gescoord in Holker Street en heeft sinds 19 november geen overwinning behaald voor hun fans.

Recordaanwinst Ged Garner zag een kopbal in de eerste helft gered worden door Newport-doelman Nick Townsend, die ook Elliot Newby in de tweede afwees.

Maar Paul Farman was de drukkere keeper, vooral na rust toen hij een kopbal van invaller Calum Kavanagh en een curlingpoging van Omar Bogle buiten schot hield.

Newport stevende af op een vijfde gelijkspel in zeven wedstrijden totdat aanvoerder Demetriou zijn eerste doelpunt van het seizoen scoorde.