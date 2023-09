Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit kommen

Das norwegische Kronprinzenpaar kommt im November nach Deutschland. Wie das norwegische Königshaus am Freitag mitteilte, ist die Reise für den 6. bis 9. November geplant. Anschließend wird Kronprinz Haakon (50) zunächst München und Hamburg besuchen, bevor am Ende auch Kronprinzessin Mette-Marit (50) in Berlin dabei sein wird.