Kronjuwel 2022 Datum: UK-Startzeit, Kampfkarte, Live-Stream und wie man zuschaut

WWE Crown Jewel kommt bald, wenn Logan Paul und Roman Reigns in Saudi-Arabien um die Universal Championship kämpfen.

Social-Media-Star Paul hat die Welt des professionellen Wrestlings im Sturm erobert, nachdem er Anfang dieses Jahres einen Multi-Event-Vertrag mit WWE unterzeichnet hatte.

Logan Paul ist bereit, Crown Jewel 2022 zu leiten

Er besiegte The Miz beim SummerSlam im Juli und beeindruckte mit seiner Athletik und seinem Können.

Jetzt ist er bereit, einen großen Schritt nach vorne zu machen und wird im Main Event um Crown Jewel gegen den Inhaber der Universal Championship, Reigns, antreten.

In der Zwischenzeit tritt Brock Lesnar gegen Bobby Lashley an und Drew McIntyre wird in einem Steel Cage-Match auf Karrion Kross treffen.

Kronjuwel 2022: Datum und wie folgt

Das diesjährige Kronjuwel findet am Samstag, den 5. November im Mrsool Park in Riad, Saudi-Arabien, statt.

Die Action beginnt in Großbritannien ab 16:00 Uhr, Reigns vs Paul wird gegen 21:00 Uhr erwartet.

Die Hauptveranstaltung wird am BT Sport Box Office gezeigt und die Berichterstattung beginnt um 16:00 Uhr.

Der PPV-Preis wurde noch nicht bestätigt, wird aber wahrscheinlich 14,95 £ kosten und kann über den BT Player, auf der Website von BT Sport oder deren App erworben werden – er wird auf BT TV, Sky und Virgin gezeigt.

Die Show kann auch gekauft und dann mit der BT Sport Box Office-App für iOS und Android auf Mobilgeräten live gestreamt werden.

Es wird auch im WWE Network live gestreamt. Das WWE-Netzwerk kostet für Abonnenten 9,99 £ pro Monat und kann jederzeit gekündigt werden.

WWE Roman Reigns wird bei Crown Jewel 2022 in Aktion sein

betäubt England ist verlegen, als Irland einen schockierenden und historischen T20-Weltcup-Sieg sichert

als falsch erwiesen Shaq hat einmal 1,3 Millionen Dollar für Rolls Royces ausgegeben, nur weil ihn Autoverkäufe „verarscht“ haben

leichte Arbeit Conor McGregor neckt die UFC-Rückkehr für „Millionen und Abermillionen von Dollar“

riesig „Seitwärts durch Türen“ – McGregor scherzt über die Kehrseite seines neuen massigen Körpers

KRONK VERMÄCHTNIS Der vergessene Tyson Fury kämpft mit dem legendären Emanuel Steward in seiner Ecke

KOMISCH Arsenal-Fan Murray enthüllt einen Witz, den er mit Federer darüber geteilt hat, wie gut Xhaka ist







Kronjuwel 2022: Vollständige Karte

Roman Reigns (c) gegen Logan Paul – für den Undisputed WWE Universal Championtitel

The OC (AJ Styles, Luke Gallows und Karl Anderson) vs. The Judgement Day (Finn Balor, Damian Priest und Dominik Mysterio)

Brock Lesnar gegen Bobby Lashley

Drew McIntyre gegen Karrion Kross – Steel Cage-Match

Braun Strowman gegen Omos

Kronjuwel 2022: Was wurde gesagt?

Logan Paul: „Bis jetzt ist es, gelinde gesagt, ein wilder Ritt.

„Es fällt mir schwer zu verstehen, wie ich hierher gekommen bin, aber ich denke, es passt zu der Art und Weise, wie ich jede Branche angreife, in die ich gehe.

„In meinem Kopf denke ich mir: ‚Warum sollte ich nicht sofort nach oben gehen?‘ Ich habe nicht viel Geduld. Ich war ein Social-Media-Kind, sofortige Befriedigung ist das, woran ich gewöhnt bin. Ich weiß es nicht.

„Ich könnte all die anderen Sachen machen und durch die Ränge gehen und Stück für Stück ringen und mich dort hocharbeiten. Aber ich bevorzuge es, die Explosion fallen zu lassen, sobald ich eintrete, also ja.

„Rannte Roman Reigns heraus und lockte ihn so ziemlich in ein Match. Es hat funktioniert, und hier treten wir am 5. November gegen Roman Reigns um den Titel bei Crown Jewel in Saudi-Arabien an. Es ist wahnsinnig.

„Ich fühle mich unglaublich athletisch, unglaublich stark und denke – was am wichtigsten ist – so viel klüger als Entertainer und Wrestler. Sie müssen sich daran erinnern, dass dies mein drittes großes Match ist.

„Jedes Mal, wenn ich es mache, denke ich, dass es sehr einfach ist, meine Fortschritte zu sehen. Und ich spüre, wie ich jedes Mal, wenn ich in diesen Ring trete, große Sprünge mache.

„Saudi-Arabien wird am 5. November die größte Bühne der Welt sein, und ich verspreche, ich werde auf den Teller treten und eine Show geben, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben, so wie ich.“