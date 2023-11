Stand: 5. November 2023 8:44 Uhr

Kroatiens Außenminister sorgte mit seinem Versuch, seine deutsche Amtskollegin Baerbock mit einem Kuss zu begrüßen, für Kritik. Nun entschuldigte sich Radman für die Szene: „Vielleicht war es ein unangenehmer Moment.“

Nach einem vom Publikum als unangemessen empfundenen Kuss für Annalena Baerbock entschuldigte sich Kroatiens Außenminister Gordan Grlic Radman. Dass er seinen deutschen Amtskollegen mit der freundlichen Geste am Donnerstag auf einem Europakongress im Auswärtigen Amt in Berlin in Verlegenheit gebracht haben könnte, war ihm zunächst nicht bewusst.

„Vielleicht war es ein unangenehmer Moment“, sagte Radman laut kroatischen Medien am Samstag. „Wenn irgendjemand darin etwas Schlimmes gesehen hat, dann entschuldige ich mich bei demjenigen, der es so aufgefasst hat.“ Wegen der Verspätung in seinem Flugzeug habe er Baerbock erst gesehen, als er mit all seinen EU-Kollegen ein Foto machte, fuhr Radman fort.

Radman sagte, er wisse nicht, was das Problem sei. Er war sich dessen nicht bewusst. „Wir begrüßen uns immer herzlich. Es ist ein herzlicher, menschlicher Umgang unter den Kollegen.“

„Wir haben heute nicht übers Küssen gesprochen“

Auf Videoaufnahmen des Vorfalls war zu sehen, wie Radman versuchte, Baerbock zu küssen, während sie das Gruppenfoto namens „Familienfoto“ machte, und wie sie sich schnell zur Seite drehte. Laut der „Bild“-Zeitung sagte das Umfeld von Baerbock, es handele sich um einen ungeschickten Versuch, sich schnell zu begrüßen.

Baerbock selbst wollte sich am Samstagabend bei einer Pressekonferenz mit ihrem Kollegen Jeyhun Bayramov in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku nicht zu den Vorgängen äußern. Auf die Frage eines Reporters antwortete sie lediglich: „Wir haben heute nicht über Küsse gesprochen.“

Kritik in sozialen Netzwerken

Dem Kroaten wird in sozialen Netzwerken unter anderem vorgeworfen, er habe einen deutschen Regierungspolitiker öffentlich in Verlegenheit gebracht und sein Land in Verlegenheit gebracht. „Frauen gewaltsam zu küssen, nennt man doch auch Gewalt, oder?“ schrieb Kroatiens ehemalige Ministerpräsidentin Jadranka Kosor auf der Plattform X (ehemals Twitter).