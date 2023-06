Nations-League-Finale: Letzter Modric-Einsatz für Kroatien?

Luka Modric kennt die Fragen schon seit längerem. Wann immer Kroatiens Fußballstar vor die Presse tritt, steht seine Zukunft im Mittelpunkt. So auch nach dem spektakulären 4:2-Sieg im Nations-League-Halbfinale gegen Gastgeber Niederlande am Mittwoch, bei dem der 37-jährige Mittelfeldvirtuose ein Tor erzielte, eines vorbereitete und einen Elfmeter schoss.

Modric ist bei den Fragen immer unwohl. „Meine Zukunft ist nicht wichtig. Wir sind hier, um einen Titel zu gewinnen“, sagte der Profi von Real Madrid. Es wäre der erste große Triumph für Kroatiens goldene Generation. 2018 wurden Modric und Co. in Russland Vize-Weltmeister, letztes Jahr bei der WM in Katar belegten die Kroaten den dritten Platz. Doch für den ganz großen Wurf hat es bisher nicht gereicht.

Das soll sich am Sonntag im Nations-League-Finale in Rotterdam gegen Spanien ändern. „Es wäre großartig für unser Land“, sagte Trainer Zlatko Dalic. „Ich denke, die Jungs haben es verdient.“

Die Kroaten können sich erneut auf ihre Anhänger verlassen. Mehr als 15.000 Kroaten waren bereits im Halbfinale gegen die Niederlande im De-Kuip-Stadion und feierten insbesondere Modric mit Sprechchören. „Unsere Fans sind phänomenal. „Es fühlte sich an, als würden wir zu Hause spielen“, sagte Modric. Und was kommt danach für ihn? Wieder antwortete Modric nicht. „Ich denke nur an das Finale, alles andere sehen wir danach.“