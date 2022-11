Andrej Kramaric erzielte am Sonntagabend im Stadion Khalifa International einen schönen Doppelpack, als Kroatien einen frühen Rückstand aufhob und Kanada aus der Weltmeisterschaft ausschied.

Alphonso Davies bescherte der nordamerikanischen Nation einen Traumstart mit einem fulminanten Kopfball nach einer Flanke von Tajon Buchanan vom rechten Flügel nach nur 68 Sekunden Spielzeit.

Kroatien dreht es um

Kroatien beruhigte jedoch seine Nerven und wuchs in das Spiel hinein, dominierte den Ballbesitz, wobei Kramaric in der 36 den Ausgleich wiederherstellteth Minute nach einer schönen Hereingabe von Ivan Perisic über den linken Flügel. Der Hoffenheimer Mittelfeldspieler hatte zuvor ein Tor im Abseits abgewehrt.

Pünktlich zur Halbzeit brachte Marko Livaja den Vizeweltmeister von 2018 mit einem satten Schuss an die Strafraumkante verdient in Führung. Kanada sah auf dem Platz zweitbester aus und der Auftakt von Davies gehörte der Vergangenheit an.

Beide Mannschaften hatten nach der Pause Torchancen, doch das Klassengefälle zwischen beiden Mannschaften war klar. Es war keine Überraschung, dass die Kroaten den Löwenanteil des Balls hatten, was die Kanadier extrem hart am Ball arbeiten ließ.

Kramaric erzielte in der 70er sein zweites Tor des Abendsth Minute, noch einmal, nachdem er von Perisic gefüttert wurde. Es war der letzte Beitrag des 31-Jährigen, der durch Torino-Mittelfeldspieler Nikola Vlasic ersetzt wurde.

Lovro Majer absolvierte die Niederlage in der 94th Minute, nachdem der kanadische Verteidiger Kamal Miller seine Linien aufgeplustert hatte. Der eingewechselte Mislav Orsic konnte den losen Ball abwehren und spielte ihn, nur den Torhüter zu schlagen, auf den Weg von Majer, der souverän ins Tor traf.

Kontroversen vor dem Spiel beantwortet

Ein Großteil der Gespräche vor dem Spiel drehte sich um die umstrittene Aussage des kanadischen Cheftrainers John Herdman nach der 0:1-Niederlage gegen Belgien im Eröffnungsspiel: „Ich habe ihnen (den Spielern) gesagt, dass sie hierher gehören. Und wir werden gehen und Kroatien ficken. So einfach geht’s nicht.“

Das kroatische Medienunternehmen „24 Sata“ antwortete: „Du hast eine große Zunge, aber hast du auch die Eier?“

Kroatien ist derzeit mit 4 Punkten Tabellenführer in der Gruppe F, genauso wie Marokko, das Belgien früher am Tag mit 2: 0 besiegte.

Die Kroaten treffen am Donnerstag in ihrem letzten Gruppenspiel auf Belgien, das einen Sieg braucht, um sich für die K.-o.-Runde zu qualifizieren.

Bildnachweis: IMAGO / Pro Sports Images