Kroatien 1-1 Brasilien

Kroatien verblüffte den fünfmaligen Weltmeister Brasilien mit einem dramatischen 4:2-Sieg im Elfmeterschießen im Education City Stadium und sicherte sich damit einen Platz im Halbfinale der Weltmeisterschaft – eine der größten Überraschungen in der Geschichte des Turniers.

Brasilien schien in der Verlängerung auf einen Sieg gegen seinen hartnäckigen Gegner hinzuarbeiten, dank eines magischen Moments von Stürmer Neymar, der sich in die brasilianische Folklore einschrieb, indem er mit 77 Toren mit Pele, einem der größten Nationalspieler aller Zeiten, gleichzog.

Kroatien prüfte die ganze Zeit pragmatisch, während es den gewohnten Rhythmus Brasiliens einschränkte und unterdrückte, bevor es in der ersten Hälfte der Verlängerung Neymars Brillanz erlag – es war fast Schachmatt.

Bild:

Neymar schoss im Elfmeterschießen keinen Elfmeter, Brasilien verpasste zwei der ersten vier





Es gab jedoch eine späte Wendung in der bezaubernden Geschichte, als Bruno Petkovic eine Flanke von Mislav Orsic einklinkte und von einer grausamen Ablenkung von Marquinhos profitierte, die Alisson mit dem falschen Fuß traf, um das letzte Ausgleichstor in einem WM-Spiel zu erzielen und das Viertelfinale zu gewinnen zu Strafen.

Bild:

Bruno Petkovic jubelt nach dem Ausgleich für Kroatien in der Verlängerung





Die Kroaten, die 2018 zwei Elfmeterschießen und einen Sieg in der Verlängerung brauchten, um das Finale zu erreichen, behielten die Fassung, als die Brasilianer Marquinhos und Rodrygo nicht verwandelten, während Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Modric und Orsic einen perfekten kroatischen Treffer erzielten -Kicks, um das Weiterkommen unter die letzten Vier des Turniers zu gewährleisten. „Wir haben die größten Favoriten eliminiert“, erklärte Zlatko Dalic im Anschluss.

Erstaunlicherweise hat Kroatien in allen drei Fällen, in denen es die WM-Gruppenphase (1998, 2018 und 2022) sicher überstanden hat, mindestens das Halbfinale erreicht.

Sie treffen entweder auf Argentinien oder die Niederlande, die später am Freitagabend spielen, um einen Platz im Finale. Der Sieger des ersten Viertelfinalspiels bei der Weltmeisterschaft 2014 und 2018 gewann das Turnier – könnte das ein verheißungsvolles Omen für den Vizemeister von 2018 sein?

Wie Kroatien den Favoriten vereitelt

Bild:

Kroatische Spieler feiern, nachdem sie Brasilien im Elfmeterschießen besiegt haben





Gegen Ende der zweiten Halbzeit, beim Stand von 0:0, ging Brasiliens Cheftrainer Tite vorsichtig an der Seitenlinie auf und ab, wobei er nachdenklich und besorgt dreinblickte. Seine Bestürzung war durchaus berechtigt.

Brasilien ging mit dem gleichen Status und der gleichen Erwartung in dieses Spiel wie zu Beginn des Turniers – als klarer Favorit. Ein lässiger Start ins Spiel ließ einen kleinen Keim des Zweifels aufkommen, da Kroatien auf eine typisch störrische und mürrische Art und Weise agierte, aber nur wenige hätten das folgende Drama vorhergesagt.

Die Chancen des fünfmaligen Weltmeisters haben sich im Verlauf des Turniers weiter verringert, aber plötzlich finden sie sich komplett ausgeschieden – sie schieden aus vier ihrer letzten fünf WM-Viertelfinals aus.

Team-Neuigkeiten Tite nannte eine unveränderte Aufstellung aus dem Achtelfinale, mit Linksverteidiger erster Wahl Alex Sandro auf der Bank, der sich noch nicht vollständig von seiner Verletzung erholt hatte.

Zlatko Dalic nahm zwei Änderungen vor; Borna Sosa kehrte zurück, nachdem er gegen Japan krankheitsbedingt ausgefallen war, während Stürmer Bruno Petkovic Mario Pasalic Platz machte, um das Mittelfeld zu verstärken.

Ihre besonders beeindruckende Show von Flair und Finesse, die sie im Achtelfinale gegen Südkorea in Pik unter Beweis stellten, hatte sie so gut wie im Stich gelassen, bis Neymar in der Verlängerung zum Leben erwachte.

Brasiliens Frust wurde schließlich von ihrem wichtigsten kreativen Katalysator in ein positives Spiel gelenkt, als Neymar das Herz von Kroatiens ansonsten robuster Verteidigungslinie durchbohrte, einen sauberen Doppelpass mit Lucas Paqueta spielte, bevor er um den Torhüter herumtanzte und ins Dach des Netzes schlug – kein Samba, aber trotzdem viel Feiern.

Betreten Sie Kroatiens Talisman Modric, der in seiner 16-jährigen Karriere seinen 160. Länderspielauftritt absolviert. Irgendetwas muss an der Adria im Wasser sein, denn nachdem sie ein zermürbendes Achtelfinale gegen Japan im Elfmeterschießen überstanden hatten, waren die tapferen Europäer entschlossen, noch einmal die Würfel zu rollen.

Bild:

Dominik Livakovic beginnt die Feierlichkeiten, als Kroatien Brasilien im Elfmeterschießen besiegt





Modric wartete bis zur 117. Minute, um einen seltenen kroatischen Angriff einzuleiten, und fand Orsic in Bewegung, der wiederum Petkovic bediente. Der eingewechselte Spieler war nicht gedeckt, konnte sich aber nicht richtig mit dem Schlag verbinden und profitierte von einem zufälligen Nick von Marquinhos. Kroatien ist die erste Mannschaft (seit 1966), die mit ihrem ersten Torschuss ein Tor erzielte, als dieser Schuss in der Verlängerung landete.

Im Elfmeterschießen setzten sie sich dann durch, als Dominik Livakovic Rodrygos Elfmeter parierte und Marquinos nur den Pfosten traf, sodass Neymar und Co. in Tränen ausbrachen und Kroatien immer noch von seinem ersten Weltmeistertitel träumte.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Die brasilianischen Fans in Sao Paulo brachen in Tränen aus, nachdem ihre Mannschaft im Viertelfinale der Weltmeisterschaft gegen Kroatien im Elfmeterschießen geschlagen wurde.



Was kommt als nächstes?

Kroatien kamen durch ihr zweites Shootout in Folge, nachdem sie im Achtelfinale auch Japan im Elfmeterschießen besiegt hatten, um ein Date mit beiden zu buchen Niederlande oder Argentinien im Halbfinale in Katar.

Halbfinalspiele

Dienstag 13.12

Niederlande oder Argentinien vs Kroatien – Anstoß 19 Uhr

Mittwoch 14.12

England oder Frankreich vs Marokko oder Portugal – Anstoß 19 Uhr