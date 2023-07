Die ÖVP greift den „Falter“-Journalisten Florian Klenk verbal an. Reporter ohne Grenzen spricht von einer Bedrohung durch die ÖVP.

Die Presse in Österreich ist bis zuletzt unvorstellbaren Angriffen ausgesetzt. Im Juni durchsuchten Ermittler die Wohnung des freiberuflichen Investigativjournalisten Franz Miklautz und beschlagnahmten seinen Computer und sein Mobiltelefon. Bei der Recherche zu Überstundenvergütungen der Stadt Klagenfurt soll er gegen das Amtsgeheimnis verstoßen haben. Ein eklatanter Verstoß gegen das Redaktionsgeheimnis, der auf eine Anzeige direkt aus dem Rathaus zurückging. Erst nach massiver öffentlicher Kritik und der Einschaltung des Justizministeriums wurden die Ermittlungen eingestellt.

Der jüngste Angriff hat eine deutlich andere Qualität. In einer Stellungnahme der ÖVP Niederösterreich, der mächtigsten Landesorganisation der Regierungspartei, griff Mediensprecher Bernhard Ebner dies offen an Schmetterling-Chefredakteur Florian Klenk. In einem „Die Presse“-Interview bezeichnete er sich selbst als „links“, woraufhin Ebner ihn einen „sympathischen Journalisten“ nannte. Journalisten wie Klenk geben „Haltung statt Qualität“ den Vorzug, ohne jegliche Belege.

Der Schmetterling, eine der wenigen investigativen Zeitungen des Landes, „kann nicht mehr mit Qualitätsjournalismus in Verbindung gebracht werden“. Und weiter: „Journalisten, die eine politische Zugehörigkeit vertreten, werden zu politischen Akteuren und sind als solche zu behandeln.“ Ebner konnte erklären, was eine solche „Behandlung“ sein sollte taz-Bitte keine Anfrage angeben. Später legte Karoline Edtstadler (ÖVP), EU- und Verfassungsministerin, beim Privatsender Puls24 nach und wiederholte Ebners Kritik.

All dies kann kaum anders interpretiert werden als als Angriff auf die Presse insgesamt. Reporter ohne Grenzen Österreich spricht von einer bedrohlichen Kulisse durch die ÖVP: „Kritische Medien in Österreich sind mit einer zunehmend totalitären Haltung konfrontiert.“ Auch der Presseclub Concordia in Wien äußerte Bedenken, ebenso wie der Österreichische Presserat, der „versuchte, kritischen Journalismus zu zerstören“ und Parallelen zu Donald Trump sieht.

„Falter“-Chefredakteur nicht beeindruckt

Klenk bezeichnete den Angriff als „verlogen, transparent und empörend“ und „diskreditierend für den unabhängigen Journalismus“. Er beeindruckt sich selbst nicht, andere vielleicht schon. Warum greift die ÖVP ihn und seine Zeitung persönlich an? „Denn wir thematisieren Medienkorruption, Spenderfreundlichkeit und Wahlkampfkostenüberschreitungen, aber auch Amtsmännerei und Angriffe der Partei auf die Justiz.“ Das will die ÖVP nicht“, schreibt Klenk.

Landesrat Ebner kann die breite Kritik nicht nachvollziehen: „Was nicht sein kann, ist, dass man sich nicht kritisch mit Journalisten auseinandersetzen darf.“ Dieser Streit hat nichts mit der Pressefreiheit zu tun und ist schon gar kein Angriff auf die gesamte Presselandschaft.“ ” Ebner hatte konkrete Vorschläge zur Verbesserung der sich stetig verschlechternden Situation Österreichs im Ranking der Pressefreiheit taz-Anfrage Nr.

Solche unverhohlenen Angriffe waren selbst beim Medienliebling und Altkanzler Sebastian Kurz eine Seltenheit. Wohlmeinende Medien belohnte er mit Einladungen zu Hintergrundgesprächen oder exklusiven Informationen. Bei unangenehmer Berichterstattung hingegen griff Kurz selbst zum Telefonhörer und beschwerte sich beim Chefredakteur.

Er versuchte auch, die Medien unter Kontrolle zu halten, indem er aufwendige Regierungswerbung schaltete. Kurz ist seit anderthalb Jahren nicht mehr Kanzler, doch die Werbekorruption, die er an die Spitze getrieben hat, geht weiter; Laut einer aktuellen Studie des Medienhaus Wien gab die Regierung im Jahr 2022 fast 29 Millionen Euro für „Medienkooperationen“ aus. Viel ging an die drei großen Boulevardmedien, die Qualitätsmedien werden jeweils mit einem Bruchteil abgespeist.

Medienwissenschaftler fordern seit Jahren transparente Kriterien für Werbegelder und definierte Kommunikationsziele. Bis heute gibt es keine. Stattdessen kam es nach dem Ende des Jahres immer heftiger zu Übergriffen auf die Wiener Zeitung letzte Woche – nur noch wenige kritische Medien.