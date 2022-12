Kritiker sagen, Taiwans „lebender Höllenverkehr“ sei ein Tourismusproblem

Taipeh (CNN) — Es ist fast zwei Monate her, seit Taiwan seine Einreisebeschränkungen aufgehoben und die obligatorische Quarantäne beendet hat, sodass die meisten internationalen Touristen die Insel besuchen können.

Seitdem hat die Regierung versprochen, ihr Tourismusangebot zu steigern und bis 2025 10 Millionen internationale Besucher anzuziehen, nachdem sie aufgrund der Covid-19-Pandemie Einnahmen aus dem Tourismus verloren hatte.

Aber um internationale Touristen anzulocken und zu halten, sagen Kritiker, dass Taiwan zuerst seine Verkehrssicherheit verbessern muss – für Autofahrer und Fußgänger gleichermaßen.

Die Insel mag für ihre Küche, Naturlandschaft und Gastfreundschaft bekannt sein, aber sie ist auch berüchtigt für ihre gefährlichen Straßen. Mehrere Länder, darunter Australien, Kanada, Japan und die USA, haben ausdrücklich auf Taiwans Straßenzustand hingewiesen.

„Achten Sie auf die vielen Motorroller und Motorräder, die sich in den Verkehr hinein- und herauswinden … Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Straßen überqueren, da viele Autofahrer die Vorfahrt der Fußgänger nicht respektieren“, warnt das US-Außenministerium.

Die kanadische Regierung ist unverblümt: „Motorrad- und Rollerfahrer halten sich nicht an die Verkehrsregeln. Sie sind extrem rücksichtslos.“

Gefahr auf der Straße

Eine Facebook-Seite, die kürzlich in Taiwan viral geworden ist, hält sich mit ihrem Namen nicht zurück: „Taiwan ist die Hölle für Fußgänger.“ Die im Dezember 2021 gegründete Seite hat ein Jahr später fast 13.000 Follower.

Ray Yang, der Gründer der Seite, kehrte nach einem Aufenthalt in Melbourne, Australien, in seine Heimat Taiwan zurück und sagte, der umgekehrte Kulturschock, von Autofahrern „fast überfahren“ zu werden, habe ihn dazu veranlasst, die Seite zu starten.

„Städte in Taiwan teilen ein großes Problem – fehlende Bürgersteige und durchgehende Gehwege für Fußgänger“, sagte Yang gegenüber CNN Travel.

Laut Regierungsstatistiken haben 42 % der Straßen in städtischen Gebieten Gehwege. Aber das erzählt nicht die ganze Geschichte. Die Straßen können eng sein, voller geparkter Motorroller und Autos, blockiert durch Laternenpfähle und Transformatorenkästen und besetzte Ladenfronten mit Pflanzen oder Schildern. Fußgänger seien dann oft „gezwungen“, auf Autospuren zu gehen, sagte Yang.

Darüber hinaus sind einige Fußgängerwege ein Flickenteppich von Innenhöfen – in Taiwan bekannt als qilou — aus unterschiedlichen Oberflächen und Höhen gebaut, was sich nachteilig auf ihre Begehbarkeit auswirkt.

Eltern mit Babys und Kleinkindern müssen die Kinderwagen manchmal von Hand tragen, während Rollstuhlfahrer gezwungen sind, im Zickzack auf Autospuren und Gehwegen ein- und auszusteigen, die manchmal versperrt sind.

Fußgänger müssen oft mit Radfahrern und Autofahrern um ihre Vorfahrt kämpfen, wenn sie die Straße überqueren oder auf Bürgersteigen gehen, fügte Yang hinzu.

„In Taiwan gibt es ein weit verbreitetes Sprichwort, dass die charakteristische Freundlichkeit der Taiwanesen verschwindet, sobald sie sich ans Steuer setzen“, sagt Professor Cheng Tsu-Jui von der National Cheng Kung University in Taiwan.

Maestro Wu Bombshell Steel Knives ist ein Geschäft in Kinmen, Taiwan

Den Zahlen zufolge

Im vergangenen Jahr kamen in Taiwan 2.962 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, was 12,67 Todesfällen pro 100.000 Personen entspricht.

Das ist ungefähr sechsmal höher als in Japan und fünfmal höher als in Großbritannien.

Lokale taiwanesische Medien haben den Begriff „Verkehrskrieg“ geprägt, um die „schlachtfeldähnlichen“ Verkehrsbedingungen auf der Insel und die hohe Zahl von Verkehrstoten zu beschreiben.

Laut Charles Lin, dem geschäftsführenden Vizepräsidenten der Taiwan Traffic Safety Association, einer Interessenvertretung, die sich für sicherere Straßen einsetzt, sind Taiwans Straßen, die für Fußgänger unfreundlich sind, ein Nebenprodukt eines größeren Problems.

Der Kern von Taiwans Verkehrssicherheitsproblemen, sagt er, liegt in erster Linie im Mangel an aktualisiertem Fachwissen im Bereich Straßenbau und -design, Straßendesign-Richtlinien, die „unklar“ sind und nur „auf dem Papier existieren“, da sie „selektiv umgesetzt“ werden, und „ autozentrierte“ Planung, die Privatfahrzeuge gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln, Radfahrern und Fußgängern priorisiert.

Als Taiwan in den 1960er Jahren mit der Modernisierung seiner Straßen begann, bezog es sich auf Straßendesignrichtlinien aus den USA, die Autos weitgehend Vorrang vor Menschen einräumten. Als jedoch andere Länder begannen, die Bedürfnisse schutzbedürftiger Benutzer – nämlich Fußgänger und Radfahrer – in ihre Straßengestaltung einzubeziehen, geriet Taiwan ins Hintertreffen.

Es hilft auch nicht, dass in Taiwan eine Vielzahl von Regierungsbehörden für den Bau und die Verwaltung von Straßen zuständig sind, was die Aufteilung der Verantwortlichkeiten erschwert und Bemühungen, Veränderungen voranzutreiben, verlangsamt.

Neben Sicherheitsbedenken und dem Fehlen fußgängerfreundlicher Gehwege könnte Taiwans Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln auch die Entwicklung des Tourismus über die großen Knotenpunkte der Insel hinaus einschränken.

„Öffentliche Verkehrsmittel können außerhalb der Metropolregion Greater Taipeh entsetzlich sein – in manchen ländlichen Gebieten sogar nicht vorhanden“, sagt Cheng. „Es ist nicht auf der Ebene des Turn-up-and-go.“

Wie man es repariert

Seit Jahren ist sich die taiwanesische Regierung der Verkehrssicherheitsprobleme der Insel bewusst und hat versucht, sie hauptsächlich durch öffentliche Kampagnen zum Anschnallen und Tragen von Helmen sowie durch scharfe Maßnahmen gegen betrunkenes Fahren anzugehen.

Es hat auch Handbücher über die neuesten Best Practices im Straßendesign herausgegeben und provisorische Bürgersteige sowie in einigen Bereichen verbesserte Straßendesigns eingerichtet.

Experten haben jedoch gesagt, dass die „typische“ Reaktion der Regierung auf mehr Polizeiarbeit und das Hinzufügen von mehr Ampeln und Radarkameras zurückgegriffen hat – selbst an Orten, an denen „es keinen Sinn macht“, sie zu installieren – „stückweise“ Strategien, die es sind nicht unbedingt wirksam, so Lin.

„Wir verlassen uns zu sehr auf die Durchsetzung“, sagt Lin. „Der Fokus sollte auf der Gestaltung einer besseren Straßeninfrastruktur und der Verbesserung der Fahrerausbildung liegen.“

Huang Yun-Gui, der Exekutivsekretär von Taiwans National Road Traffic Safety Commission, sagte gegenüber CNN Travel, dass „es noch viel zu tun gibt, um Taiwans Straßenverkehrssicherheit zu verbessern, und die Regierung auf das Endziel von null Verkehrstoten hinarbeitet“.

Scooter-Verkehr in Taipeh, Foto von Getty Images