Kritik ist keine Seltenheit: Das sind die besten Online-Partnerbörsen

Die Suche nach der Liebe findet heutzutage oft im Internet statt. Allerdings sind Nutzer von Online-Partnerbörsen oder Dating-Apps selten zufrieden mit ihrem Anbieter, amouröse Erfolgsgeschichten sind aber keine Einzelfälle. Das zeigt eine aktuelle Kundenbefragung.

Die vom Deutschen Institut für Service-Qualität getesteten 27 Online-Partnervermittlungen, Singlebörsen und über 50 Partnerbörsen und Dating-Apps erreichen nur im Durchschnitt ein zufriedenstellendes Gesamtergebnis. 19 Anbieter erreichen diese Kundenbewertung, acht weitere sind sogar nur ausreichend – selbst die beliebtesten Plattformen erreichen keine gute Gesamtbewertung.

Kundenzufriedenheit deutlich ausbaufähig

Die Nutzer von Online-Partnervermittlungen und über 50 Online-Partnervermittlungen sind mit der Qualität der Mitgliederstruktur und dem Kundenservice zufriedener als die von Online-Singlebörsen und Dating-Apps. Dafür sind die Kosten und Vertragskonditionen bei den beiden letztgenannten Modellen aus Kundensicht besser.

Besonders die Mitgliederstruktur wird oft kritisch gesehen, wobei verschiedene Faktoren ausschlaggebend sind. Unpassende Anregungen aus Partnerbörsen, wenige oder keine Briefe oder unseriöse Kontakte können beispielsweise zu Enttäuschungen führen. Ein anhaltendes Scheitern bei der Partnersuche führt fast zwangsläufig zu einer persönlich negativen Einschätzung der Mitgliederstruktur.

Liebesglück in jedem zehnten Fall

Aber wie sieht es mit den Erfolgsaussichten aus? Der Großteil der Umfrageteilnehmer ist aktuell noch auf der Suche – rund 38 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Partnersuche nicht erfolgreich war und der Anbieter nicht mehr genutzt wird. In fast jedem zehnten Fall wird jedoch von Erfolgserlebnissen berichtet: 9,7 Prozent der Nutzer haben einen Partner auf einer Online-Partnerbörse oder über die Dating-App gefunden.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, fasst zusammen: „Der Wunsch, einen Partner zu finden, ist die Hauptmotivation für die Registrierung. Bleibt der Erfolg aus, führt dies über kurz oder lang zu Unzufriedenheit. Zahlreiche Anbieter schneiden aber zufriedenstellend ab , was zeigt, dass positive Erfahrungen oder zumindest eine optimistische Grundhaltung bei der Partnersuche keine Seltenheit sind.“

Die beliebtesten Online-Dating-Sites und Dating-Apps

Online-Dating-Dienste: Hier erzielt Parship das beste Ergebnis in Bezug auf die Kundenzufriedenheit. Der Kundenservice des Anbieters überzeugt im Vergleich zur Konkurrenz – in Sachen Sicherheitsstandards erreicht Parship ein gutes Ergebnis. Auch im Hinblick auf die Kosten und Vertragsbedingungen sowie die Leistungen bei der Partnersuche ist die Zustimmung der Nutzer am höchsten. Die Weiterempfehlungsbereitschaft ist neutral, was bei Online-Partnervermittlungen eine positive Ausnahme darstellt. Auf den Plätzen zwei und drei Zitronenschwan Vor Elite-Partner.

Online-Dating-Sites: Erster Platz gesichert Lovescout24. Im Vergleich dazu ist die Kundenzufriedenheit in mehreren Teilbereichen wie Sicherheitsstandards, Website und Services bei der Partnersuche am höchsten. Auch der Kundenservice überzeugt rund 69 Prozent der Nutzer. Der Anteil der Befragten mit Belästigungen ist mit rund sieben Prozent relativ gering. Bekommt den zweiten Platz Neu.de Vor Finya auf dem dritten Platz.

Über 50 Online-Dating-Sites: Silberne Singles erreicht die höchste Zufriedenheit unter den Online-Partnerbörsen mit älteren Kunden. Sowohl bei der Qualität der Mitgliederstruktur als auch bei den Kosten und Vertragsbedingungen ist Silber-Singles der Konkurrenz voraus. Neben einer vergleichsweise geringen Belästigungsquote zeigten die Befragten im Vergleich auch die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft. An zweiter Stelle steht der Anbieter zusammen Vor 50plus-Treffen auf dem dritten Platz.

Dating-Apps: hummeln erzielt in dieser Anbietergruppe das beste Ergebnis. Besonders bei den Kosten und Vertragsbedingungen überzeugt die App: Rund 76 Prozent der Nutzer entscheiden sich hier für eine positive Antwortmöglichkeit. Auch in puncto Sicherheitsstandards sorgt Bumble für vergleichsweise höchste Zufriedenheit. Es hat auch die niedrigste Belästigungsrate unter den Dating-Apps. belegt den zweiten Platz Tinder eins, gefolgt auf dem dritten Platz besetzt.