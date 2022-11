Kritik an der Katar-WM in Großbritannien – Sportwäsche mit Beckham und Robbie Williams

PR-Tour für Katar – David Beckham in Doha (DOHA FORUM / AMMAR ABD RABBO)

In Großbritannien hagelt es von verschiedenen Seiten Kritik an der WM in Katar. Liverpools Trainer Jürgen Klopp ist sauer, weil die Saison der Premier League durch die Winter-WM unterbrochen wird. Das war bis drei Wochen vor der WM kein Problem. Die erschöpften Spieler würden sich dann gleich verletzen, das sei eine Katastrophe, aber er könne es nicht ändern.

Katar-WM als Politikum – auch in Großbritannien

Umfragen zufolge stehen sechs von zehn Briten der WM in Katar wegen Menschenrechtsverletzungen bei der Bestrafung von Homosexualität und der Versklavung von Arbeitern kritisch gegenüber. Umstritten ist, ob und wenn ja, welche Politiker zu den Spielen reisen sollen. Außenminister James Cleverly brachte sich selbst in Schwierigkeiten, als er schwule WM-Besucher aufforderte, die Kultur des Gastgeberlandes zu respektieren – und sich damit gegen Diskriminierung einsetzte. Die Ehefrauen und Freundinnen der Spieler wurden angewiesen, sich angemessen zu kleiden und in der Öffentlichkeit keinen Alkohol zu trinken.

Die Aussage des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman, Homosexualität sei ein seelischer Schaden, die das deutsche ZDF in einer Dokumentation gezeigt hatte, wurde in den vergangenen Tagen in den britischen Medien breit diskutiert.

Helen Hardy, Gründerin des nicht-binären Fußballklubs Manchester Laces, reagierte nüchtern. Das ist extrem beleidigend, macht aber noch einmal sehr deutlich, wo Katar in Sachen LGBTQ+-Rechte steht.

Ikonen wie David Beckham, Gary Neville und Robbie Williams in der Kritik

Auch Prominente, die an der WM in Katar beteiligt sind oder dort als Kommentatoren arbeiten, werden in Großbritannien kritisiert. Der schwulenliebende Popstar Robbie Williams geriet in einen Fan-Sturm, nachdem bekannt wurde, dass er bei der Weltmeisterschaft singen wird. Ex-Nationalspieler David Beckham soll 150 Millionen Pfund erhalten haben, um in fröhlichen kleinen Filmen als Gesicht des Turniers zu werben.

Und Ex-Manchester-Star Gary Neville hat sich als Experte für den katarischen Staatssender beIN SPORTS engagiert. Neville wurde in einer BBC-Quizshow verprügelt und versuchte sich zu wehren: „Entweder du hältst die Klappe und bleibst zu Hause. Oder du sprichst die Probleme vor Ort an und das ist mein Motto.“

Kapitäne Kane und Bale mit „One Love“-Armbinde

Der Satiriker Ian Hislop konterte, er könne auch Menschenrechtsverletzungen aus England ansprechen und müsse dafür kein Geld von den Katarern annehmen. Schließlich spottete Hislop darüber, wie ein so kritischer Spielbericht klingen könnte: „Die Fußballweltmeisterschaft hat in diesem schrecklichen Land begonnen … – Oh, da tritt jemand gegen den Ball. Die Zahl der getöteten Wanderarbeiter ist schockierend … – Oh , da ist ein Tor gefallen.“

Auch die Kapitäne der englischen und walisischen Nationalmannschaften, Harry Kane und Gareth Bale, wollen wie die Mannschaftskapitäne anderer europäischer Mannschaften mit toleranzfordernden „One Love“-Armbinden mit Regenbogenherzen auftreten – im Zweifel gegen das Fifa-Verbot. Kritiker sprechen von Alibi-Aktionen und Sportwäsche.