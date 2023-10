Eigentlich ist Carolin Kebekus nicht dafür bekannt, ausführlich über ihr Privatleben zu reden. Umso überraschender, dass sie im September 2023 ihre erste Schwangerschaft offiziell bestätigte. Allerdings wäre es für die Komikerin schwierig gewesen, dies geheim zu halten, denn bis vor Kurzem war sie für ihre Produktion „Funny Bones“ mit jungen Komikern auf Tour und immer noch tritt in Comedy- und TV-Shows auf. Ein Babybauch ließe sich nur schwer verbergen, deshalb nimmt sie die Schwangerschaft in ihr Programm auf und macht sich darüber lustig – zum Leidwesen mancher selbsternannter Moralprediger.

Carolin Kebekus über Schwangerschaft: „Was ist das denn für ein Alien-Scheiß“

Am 21. Oktober trat Carolin Kebekus bei der „1 Live Cologne Comedy Night“ mit deutlich sichtbarem Bauch auf und scherzte über eine App, die Schwangere mit Informationen über ihr ungeborenes Kind versorgt. „Bisher war der Verdauungstrakt Ihres Kindes eine Schwellung in der Nabelschnur. Aber in den nächsten Tagen wird sich der Darm im Inneren des Kindes bewegen“, erklärt sie ihren aktuellen Zustand und fügt angewidert hinzu: „Was ist das für eine außerirdische Scheiße?“ ist das hier los?“

Ihre Fans feiern Carolin Kebekus für ihre offenen Worte. „Endlich eine unkitschige Schwangerschaft auf witzige Art und Weise ausgetragen“, schreibt ein Zuschauer zu dem Clip auf Instagram. Ein anderer schwärmt: „Die Schwangerschaft steht dir gut, du siehst hübsch aus.“

Kritiker schießen gegen Carolin Kebekus: „Wird es noch mehr peinliche Babywitze geben?“

Doch auch in den Kommentaren finden sich zahlreiche kritische Stimmen, die über die Witze der schwangeren Komikerin nicht lachen können. „Humor ist etwas anderes, Mainstream-Müll vom Feinsten“, schimpft ein Hater gegen den 43-Jährigen. Andere Kritiker werfen Carolin Kebekus vor, ihre Schwangerschaft zu vermarkten: „Schwangerschaft ist ein Wunder der Natur und ein Kind zu bekommen ist ein Geschenk Gottes. Kann die Frau nicht einfach die Schwangerschaft genießen und den Mund halten? Jetzt muss sie auch noch Gewinn machen.“ von ihrem noch gar nicht geborenen Kind? Wie geht es weiter? Dann gibt es peinliche Babywitze darüber, wie die Windel riecht und wie der Kakka aussieht?“ Ein Hasser machte sich sogar darüber lustig, dass sie in ihrem aktuellen Zustand auf der Bühne High Heels trug.

Carolin Kebekus selbst hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert und wird dies höchstwahrscheinlich auch nicht tun. Allerdings könnte sie die ungebetene Kritik in ihre kommende Show einbauen und sich dann über ihre Hasser lustig machen. So hat sie bereits in der Vergangenheit auf Social-Media-Beschwerden gegen sie reagiert.