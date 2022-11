Kritik an Bund-Länder-Beschlüssen: zu spät, zu wenig und zu teuer

Stand: 03.11.2022 08:32 Uhr

Bund und Länder haben nach ihrer Spitzensitzung eine Reihe von Beschlüssen vorgelegt, die vor allem auf Entlastung abzielen. Allerdings gehen die Vereinbarungen der Opposition und den Kommunen in mehrfacher Hinsicht nicht weit genug.

Nach stundenlangen Gesprächen konnten sich Bund und Länder am Mittwoch auf Kompromisse in mehreren umstrittenen Punkten einigen: Strom- und Gaspreisbremse, Finanzierung der Versorgung von Flüchtlingen und ein Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Doch die Vereinbarungen gehen nicht allen weit genug.

Insbesondere angesichts der aktuellen Energiekrise greifen die Beschlüsse aus Sicht der Union zu spät. „Es ist sehr bedauerlich, dass die Winterlücke bei der Gaspreisbremse nicht geschlossen wurde“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, der „Rheinischen Post“. Nach aktuellem Stand soll die Gaspreisbremse ab kommenden März greifen. Es solle aber geprüft werden, ob sie auch rückwirkend ab dem 1. Februar 2023 gelten könne. Frei warf der Bundesregierung eine Zögerlichkeit vor, für die die Bürger „mit einem großen Wohlstandsverlust“ büßen müssten und in deren Folge „viele Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen wurden von Zahlungsunfähigkeit bedroht“.

„Wir lassen niemanden allein“

Die Ampelpartner SPD und Grüne hingegen verteidigten die zwischen Bund und Ländern gefundene gemeinsame Linie. „Mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen kommen wir gut durch den Winter“, versicherte die Vorsitzende der Sozialdemokraten, Saskia Esken, in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Vereinbarungen zeigten allen Bürgern: „Wir lassen niemanden allein.“

Aus Sicht der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang ermöglichen die Vereinbarungen der Ministerpräsidentenkonferenz, dass „Millionen Menschen hierzulande spürbar, schnell und unbürokratisch entlastet werden“. Neben Lang sprach auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, von einem „guten Signal für die Menschen in unserem Land“. Bund und Ländern sei es gelungen, „an einem Strang zu ziehen“.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält es nun für notwendig, dass die Ampelkoalition und die Opposition im Bundestag an einem Strang ziehen. „Weil niemand von kleinkariertem parteipolitischem Kalkül profitiert, das die Sorgen der Menschen ignoriert.“ Seitens CDU und CSU gebe es manchmal zu viel „unnötiges Jammern“, das einer konstruktiven Haltung weichen müsse.

49-Euro-Ticket für die Linkspartei zu teuer

Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Dietmar Bartsch zeigte sich nach der Ministerpräsidentenkonferenz vor allem über die geplante Nachfolge des 9-Euro-Tickets enttäuscht. Ab Anfang 2023 wird bundesweit ein „Deutschland-Ticket“ angeboten, das 49 Euro kosten wird. „Viele Geringverdiener werden sich dieses Ticket nicht leisten können“, sagte Bartsch. Auch der Deutsche Sozialverband hält diesen Preis für zu hoch und wirbt stattdessen mit einer 365-Euro-Jahreskarte. „Ein Euro pro Tag für Mobilität wäre wirklich gesellschaftsfähig“, zitiert die Nachrichtenagentur dpa Verbandsvorsitzende Michaela Engelmeier.

Zudem drängen sowohl die Linkspartei als auch die Union auf mehr Investitionen in den Ausbau des Verkehrsnetzes. Die von der Bundesregierung versprochene Milliarde sei „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte von Bartsch. Auch Unions-Fraktionschef Frei kritisierte: „Was nützt ein Ticket, das am Ende alle bezahlen, wenn selten ein Bus kommt?“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst betonte nach dem Treffen von Bund und Ländern, dass die 49 Euro für ein bundesweites Ticket nur ein „Einstiegspreis“ sein könnten. Die finanzielle Unterstützung der Länder zum Ausbau des Verkehrsnetzes wird kaum ausreichen. Er rechnet daher mit einem raschen Preisanstieg des Tickets.

Auch der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, zeigte sich überzeugt, dass die vom Bund zugesagten Mittel nicht ausreichen würden. Fahrpläne müssten demnach künftig ausgedünnt werden, die „Verkehrswende drohe ins Abseits zu geraten“.

Kommunen drängen auf Hilfe bei der Flüchtlingsbetreuung

Die Kritik von kommunaler Seite richtet sich vor allem gegen die vom Bund geplanten Mittel zur Mitfinanzierung der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Im laufenden Jahr will der Bund dafür weitere 1,5 Milliarden Euro aufbringen, im kommenden Jahr soll der gleiche Betrag an die Bundesländer fließen – allein für die Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine. 1,25 Milliarden Euro will die Bundesregierung Flüchtlingen aus anderen Ländern zukommen lassen, die in Deutschland Schutz gesucht haben.

Angesichts dieser Zahlen sehen Städte und Kreise die Bundesländer in der Verantwortung. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, forderte in der „Rheinischen Post“ von den Ländern „deutlich mehr Kapazitäten in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften“. Die Kommunen sind hier bereits an der Grenze ihrer Möglichkeiten.

Auch der Präsident des Deutschen Kreisverbandes, Reinhard Sager, verwies auf die hohen Ausgaben der Kommunen. Er betonte, dass die Bundesländer die Finanzhilfen des Bundes schnellstmöglich an die kommunale Ebene weitergeben müssten.