Kein Trainer in der Geschichte der NFL ist so erfolgreich wie Bill Belichick. Unter ihm gewannen die New England Patriots sechsmal den Super Bowl und wurden zu einer Dynastie. Im Moment wirkt er jedoch oft hilflos – und steht deshalb in Frage.

Bill Belichick galt selbst in seinen erfolgreichsten Jahren nie als übermäßig gesprächiger oder warmherziger Mensch. Wer ihn auf dem Podium vor dem versammelten Medienpublikum bei den Pressekonferenzen nach Trainingseinheiten oder Spielen seiner New England Patriots sieht, erkennt schnell, dass er auf die Fragen des Journalisten genauso gespannt ist wie auf eine Wurzelbehandlung ohne Anästhesie.

Seine Antworten sind kurz („Der Gegner war besser“), ausweichend („Was meinst du?“) oder sogar so schlecht gemurmelt, dass niemand etwas versteht. Und wenn er gefragt wird, antwortet er gerne mit einem genervten „Darüber habe ich schon gesprochen.“ Das ist schon seit Jahren so.

Am Freitag gab es jedoch eine neue Seite für diesen William Stephen Belichick. Der 71-Jährige kam in einem blauen Jeanshemd in den Presseraum, um über das Auswärtsspiel am Sonntag bei den New York Jets zu sprechen. Er startete mit „Happy Friday. Wie geht es allen?“, war dann aber gewohnt wortkarg, kurz und verschwand nach genau 3:04 Minuten wieder – und damit schneller als je zuvor.

Die Fans buhen ihre New England Patriots aus

Der Auftritt war kurz, sagte aber dennoch viel über die aktuelle Stimmung im Verein und beim Trainer aus. Belichick sieht kränklich aus. Angeschlagener als je zuvor. Mit sechs Meistertiteln ist er der erfolgreichste Trainer in der NFL-Geschichte. Doch er wirkt immer mehr wie ein Zauberer, der seinen Zauberstab verloren hat. Die Magie, die Aura und das Charisma von Bill Belichick, der in wichtigen Spielen über allem stand und nahezu unbesiegbar war – alles scheint verschwunden zu sein.

Seine Patriots verloren ihre ersten beiden Spiele. Beide zu Hause. 20:25 gegen die Philadelphia Eagles, 17:24 gegen die Miami Dolphins. Sie lagen keine Sekunde in Führung. Und nach jeder Niederlage wurden sie von den Fans mit Buhrufen begrüßt.

„In Bill vertrauen wir“ war lange Zeit das Mantra der Patriots-Fans. Er galt als gottähnlich. Was auch immer er sagte, was auch immer er tat, die Fans vertrauen ihm. Viele sind sogar blind. Doch mittlerweile mehren sich die Stimmen der Unzufriedenen, der Enttäuschten und sogar der Wütenden.

„Bill Belichick kann es nicht mehr“

Aus „Was macht Belichick?“ über „Die Niederlage geht auf Bill“ bis hin zu „Es ist Zeit für ihn, in den Ruhestand zu gehen“ – die letzten Tage waren voller Fanreaktionen auf Bostons beliebtestem Sportradiosender „98.5 – The Sports Hub“. Dort werden wochentags von 10 bis 22 Uhr die Spiele der Patriots seziert, analysiert und diskutiert

Die einhellige Meinung war, dass New England im letzten Viertel beider Spiele noch eine Siegchance hatte. Doch New England gewinnt diese vermeintlich gewinnbaren Spiele nicht mehr – und das nicht erst seit dieser Saison. Seit dem Abgang von Tom Brady im Jahr 2020 hätten die Patriots „ungefähr zehn solcher Spiele“ gehabt, betonte Moderator Mike Felger, „und sie haben kein einziges gewonnen.“ Sein Fazit: „Bill Belichick kann es nicht mehr.“

Nun ist es bei den New England Patriots so: Wer Bill Belichick sagt, muss im gleichen Atemzug natürlich auch Tom Brady erwähnen. Die Trainer-Quarterback-Kombination ist einzigartig in der NFL-Geschichte, der Inbegriff des Erfolgs, das Fundament der Patriots-Dynastie in den letzten zwei Jahrzehnten. Zusammen gewannen sie zwischen 2002 und 2019 sechs Super Bowls und erreichten insgesamt neun Mal sogar das Finale.

Ohne Tom Brady ist die Bilanz negativ

Aber seit Brady den Verein verlassen hat, haben sich die Patriots vom jährlichen Anwärter auf die Meisterschaft zu Mitläufern entwickelt. Wer dachte, dass Brady Belichicks brillante Strategien auf dem Spielfeld umsetzte und ohne den Trainer an der Seitenlinie nicht zu dem Ausnahme-Quarterback geworden wäre, der er letztendlich wurde, der dürfte sich inzwischen die Augen reiben.

Denn nur ein Jahr nach dem Ende seines Patriots-Kapitels wurde Brady erneut Meister – mit den Tampa Bay Buccaneers. Ein Verein, der bis zu diesem Zeitpunkt die niedrigste prozentuale Siegquote aller Vereine in den vier großen Profiligen Nordamerikas aufwies. Belichick hingegen hat ohne seinen langjährigen Spielmacher eine Bilanz von 25 Siegen und 28 Niederlagen.

Zweimal verpassten die Patriots in den vergangenen drei Jahren die Playoffs – und blamierten sich im einzigen K.-o.-Rundenspiel gegen die Buffalo Bills (17:47). Die neue Saison ist erst zwei Spieltage alt, doch für New England ist das Spiel am Sonntag gegen die New York Jets (live ab 18:55 Uhr im Free-TV bei RTL und im Stream bei RTL+) noch kein Finale, sondern bei Zumindest ist es eine Art Wegweiser.

Erster 0:3-Start seit 2000 droht

Die Tageszeitung „Boston Globe“ schrieb über „Bill Belichicks einst mächtige Patriots“, die vor einem „Must-Win-Game“ gegen die „verhassten New York Jets“ stünden. Auf Deutsch: Verlieren ist verboten. Bei einer Niederlage hätten die Patriots zum ersten Mal seit Belichicks erstem Jahr in New England (2000) die ersten drei Spiele der Saison verloren. Und nächste Woche fliegen sie zu den bisher so starken Dallas Cowboys.

Der Rekordmeister aus dem Raum Boston hat die letzten 14 Spiele gegen die Jets gewonnen. Aber auch das ist derzeit nur eine Statistik – und kein Grund mehr, mit breiter Brust und erhobenem Haupt nach New York zu reisen. Andererseits. Während Spiele gegen die Jets in der Vergangenheit immer ein sicherer Sieg waren, kann nun auch eine Niederlage nicht völlig ausgeschlossen werden. Und das, obwohl die Jets Zach Wilson als Quarterback haben – und das nicht Aaron Rodgers, dessen Saison verletzungsbedingt bereits beendet ist.

„Wie schlimm wird es in Foxborough werden, wenn die Patriots am Sonntag verlieren?“ war eine der Schlagzeilen bei „Boston Sports Tonight“, einer 30-minütigen Fernsehsendung auf NBC Sports Boston. Tom E. Curren war 24 Stunden zuvor dort zu Gast gewesen. Er gilt als einer der am besten vernetzten Journalisten im Patriots-Kosmos und wird daher oft zitiert und befragt – natürlich auch zur Persönlichkeit Belichicks.

Curren sagt, sein Stuhl wackele seit mehreren Jahren, „manchmal mehr, manchmal weniger“. Er verglich die Situation um den angeschlagenen Trainer mit „der Totenwache für den Papst“. Alles werde „unglaublich intensiv“ beobachtet und jede Szene, jedes Ergebnis dahingehend interpretiert, welche Konsequenzen es für Belichick haben könnte. Natürlich weiß Curren auch, wie wichtig das Spiel für die Jets ist – für die Mannschaft und den Trainer. Und was würde im Falle einer Niederlage passieren? Curren: „Dann haben wir einen Tsunami der Negativität.“