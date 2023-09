Kritiek op de One-Man-Show in der Kultur GmbH

Hier werd de innerlijke tijd van de Zeit zerstört, was wir in the vergangenen Jahrzehnten aufgebaut haben“, sagt Lothar Schultes im Gespräch mit den OÖN. Schultes spricht vom Zustand der Kultur GmbH unter ihrem Director Alfred Weidinger (Schlossmuseum, Francisco Carolinum, OK, Marmorschlössl Bad Ischl enz. Damals, als es noch das Landesmuseum oorlog.