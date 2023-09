Kritiek op de Aussagen van Scholz en Baerbock

De politieke belangenbehartiger Markus Kaim berät de Duitse Regierung in aussen- en sicherheitspolitische Fragen. In het interview vroegen we bondskanselier Scholz en minister Baerbock van Buitenlandse Zaken om ervoor te zorgen dat de wereld goed geïnformeerd werd.

De Duitse Kanzler Olaf Scholz in de Woche in de VN-Sicherheitsrat in New York. Justin Lane/EPA

De heer Kaim, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, sprak in zijn toespraak voor de Vollversammlung der Vereinten Nations tijdens de bijeenkomst van deze week dat de VN-staten zich zorgen maken over hun principes en ‘in de multipolaire wereld van het 21e jaar. Er zijn geen Platz meer over Revisionisme en imperialisme » Wie zegt dat dit waar is maar officieel onwaar, wie adviseert de Beispiel Aserbaidschan?