Voor-en achternaam: Kristin Purtil

Welk kantoor zoek je? Dorp van Trout Valley Trustee

Wat is uw politieke partij? Onafhankelijk

Wat is uw huidige leeftijd? 70

Beroep en werkgever: Gepensioneerd stewardess van Delta Airlines

Welke functies, indien van toepassing, heeft u eerder bekleed? Trout Valley Village-beheerder

Stad: Forel Vallei

Campagnewebsite: Nee

Onderwijs: Bachelor of Science Universiteit van Illinois, Champaign, Illinois

Betrokkenheid van de gemeenschap: Actieve Master Gardener, Illinois Extension, McHenry County

Charterlid van de Leona Farms Questers

TV-tennisclub, TV-boekenclub, TV-bootclub

Voorzitter Forel Valley Forest Board

Burgerlijke staat/Directe familie: Ik ben 44 jaar getrouwd met mijn man John.

Ik heb 3 volwassen kinderen: Justin, Kevin & Margaret

Waarom ben je kandidaat voor kantoor?

Ik stel me kandidaat omdat ik wil helpen de levensstijl en tradities van Trout Valley te behouden die mijn familie en ik de afgelopen 36 jaar hebben gekoesterd. In een unieke gemeenschap als de onze is het belangrijk om bewoners te hebben die een actieve rol spelen in het beheer en behoud van ons mooie dorp. Ik kijk uit naar de mogelijkheid om mijn dienst aan het dorp Trout Valley voort te zetten.

Wat maakt u gekwalificeerd voor het kantoor dat u zoekt?

Ik geloof dat mijn actieve betrokkenheid bij onze gemeenschap en de kennis die ik heb opgedaan door lid te zijn van verschillende commissies en organisaties, mij kwalificeert om me kandidaat te stellen voor de dorpsraad.

Wat is uw standpunt over het wapenverbod in Illinois dat in januari 2023 van kracht werd?

Hoewel ik geloof in het grondwettelijke recht om wapens te dragen, heb ik niet het gevoel dat iemand een aanvalsgeweer nodig heeft of zou moeten hebben.

Is misdaad een probleem in uw gemeenschap en, zo ja, wat zou u doen om het te beteugelen?

Gelukkig hebben we geen significant misdaadprobleem in onze gemeenschap.

Hoe beoordeelt u hoe de COVID-19-pandemie lokaal werd aangepakt?

Ik denk dat onze gezondheidswerkers en eerstehulpverleners uitstekend werk hebben geleverd.

Wat heb je geleerd van de pandemie?

Ik realiseer me nu hoe belangrijk onze gezondheidswerkers en eerstehulpverleners zijn voor onze gemeenschap.

Hoe zou u de economische ontwikkeling in uw gemeenschap stimuleren?

Trout Valley heeft beperkte winkelruimte en zeer weinig gebieden zijn commercieel gezoneerd.

Kunnen/kunnen/moeten lokale overheden iets doen om de belastingdruk voor inwoners te helpen verminderen?

Ja. De onroerendgoedbelasting in onze gemeenschap en in McHenry County behoort tot de hoogste van het land.

Steunt u recreatieve marihuana die in uw gemeenschap wordt verkocht om de belastingdruk van inwoners te helpen verlagen?

Nee

Welke projecten of infrastructuur zou u in uw gemeenschap willen aanpakken en hoe zou u dat doen?

We moeten mogelijkheden onderzoeken om onze uitgaven voor gemeenschappelijke ruimten en wegen te verlagen.

Accepteert u de beslissing van de kiezers in uw race op de verkiezingsdag?

Ja

Wat is uw standpunt over een open, transparante overheid?

Ik steun het.

Steunt u de wet op de vrijheid van informatie en de mogelijkheid voor burgers om vrij toegang te krijgen tot overheidsdocumenten?

Ja

Zou u een geheimhoudingsverklaring ondertekenen met een mogelijk bedrijf dat uw vermogen om te communiceren met uw gemeenschap zou beperken?

Nee