Krise in Venezuela: Regierung und Opposition sprechen erneut

Stand: 27.11.2022 00:01

Seit rund einem Jahr gibt es in Venezuela keine Gespräche zwischen der Regierung und der Opposition. Das hat sich jetzt geändert. Das Ziel: Den Zugang zu eingefrorenen Staatsgeldern wiederherstellen. Die USA haben bereits erste Sanktionen zurückgenommen.

Venezuelas Regierung und die Opposition haben die Gespräche nach gut einem Jahr wieder aufgenommen und sich auf eine humanitäre Zusammenarbeit geeinigt. Vertreter beider Seiten unterzeichneten vor Journalisten in Mexiko-Stadt ein entsprechendes Teilabkommen. Dieser sieht unter anderem gemeinsame Anstrengungen vor, um die Freigabe der aufgrund internationaler Sanktionen eingefrorenen staatlichen Gelder zur Finanzierung dringender Sozialausgaben zu erreichen.

Regierung und Opposition einigten sich zudem auf einen gemeinsamen Antrag bei den Vereinten Nationen. Die UNO sollte daher einen Fonds verwalten, der der Gesundheitsversorgung, Ernährung und Bildung für die Ärmsten des Landes dienen soll.

US-Regierung lockert erste Sanktionen

Die US-Regierung kündigte daraufhin an, die Beschränkungen für den Ölkonzern Chevron in Venezuela zu lockern. Ein hochrangiger US-Beamter sagte in einem Telefongespräch mit Journalisten, dass das Finanzministerium Chevron eine vorübergehende Genehmigung erteilt habe, die es dem US-Unternehmen erlaube, die begrenzte Mineralexploration in dem südamerikanischen Land wieder aufzunehmen.

Die US-Regierung behält sich jedoch das Recht vor, die Lockerungen jederzeit zurückzunehmen, falls der venezolanische Präsident Nicolás Maduro nicht nach Treu und Glauben verhandelt oder Versprechen nicht einhält.

Die Außenminister der USA, der EU und Kanadas begrüßen den Schritt

In einer gemeinsamen Erklärung begrüßten die Außenminister der USA, Großbritanniens und Kanadas sowie EU-Außenbeauftragter Josep Borrell die Wiederaufnahme des Dialogs und das humanitäre Abkommen – allerdings nicht ohne Forderungen.

Wir fordern die Parteien auf, in gutem Glauben auf ein umfassendes Abkommen hinzuarbeiten, das zu freien und fairen Wahlen im Jahr 2024, der Wiederherstellung demokratischer Institutionen und einem Ende der humanitären Krise in Venezuela führen wird.

Venezuela befindet sich seit Jahren in einer Krise

Das von Maduro autoritär regierte Venezuela befindet sich seit Jahren in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen und humanitären Krise. Oppositionsführer Juan Guaidó erklärte sich Anfang 2019 zum Interimspräsidenten und versuchte, Maduro aus dem Amt zu drängen.

Im vergangenen Jahr wurde in Mexiko unter Vermittlung Norwegens ein Dialog aufgenommen, den die Regierung jedoch nach zwei Monaten im Oktober abbrach. Grund war die Auslieferung eines Vertrauten Maduros an die USA.