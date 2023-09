Kris‘ Tochter Kim Kardashian war auch bei der Party dabei. Am 1. August erinnerte sie sich an das erste Treffen des Paares und schrieb in ihren Instagram-Stories: „Meine Mutter hat heute Abend @coreygamble kennengelernt! So glücklich darüber und glücklich über unsere Bräune und viel Make-up! LOL #2014.“

Kris und Corey hatten ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt auf der Party zu ihrem 59. Geburtstag in Las Vegas im November 2014. Monate später gab er sein Debüt im E!-Programm ihrer Familie! Reality-Show Mit den Kardashians Schritt halten und das Paar machte seine Beziehung bald offiziell auf Instagram, indem die beiden Bilder von sich bei einem Doppeldate mit teilten Miley Cyrus‚ Eltern Billy Ray Cyrus und seine damalige Frau Tish Cyrus.

Im vergangenen November würdigten Kris und Corey einander auf Instagram ihren Geburtstag, indem sie schrieb: „Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe @coreygamble!!! Du bist der tollste Partner, Freund, Onkel, Stiefvater, Reiseliebhaber, Therapeut und Shopping-Fan.“ Teamkamerad, stilvollster, geduldigster und fabelhaftester Lebenscoach! Danke, dass du so viel Liebe und Licht in mein Leben gebracht hast. Du bist so klug, freundlich, großzügig, lustig, beschützerisch und kreativ. Du erinnerst mich jeden Tag daran Wie gesegnet und glücklich wir sind und ich bin so gesegnet, dich in meinem Leben zu haben. Ich liebe dich, Baby.